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Факты / Украина / Политика

Максимальная явка на выборах в Раду может составлять 50% – Опора

Гражданская сеть Опора предполагает, что явка на внеочередных парламентских выборах может составить от 40 до 50%.

Вибори 2019

Явка на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, может составлять от 40 до 50%.

Об этом сообщила координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская во время брифинга.

Она отметила, что накануне выборов президента о готовности принять в них участие заявили около 80% избирателей. Перед выборами в Верховную Раду об участии в них заявили около 60%.

Если из этой цифры вычесть 15-20%, то становится понятным, что явка будет от 40 до 50%.

Читайте: Как голосовать на выборах не по месту прописки

Ольга Айвазовская также отметила, что это первые общенациональные выборы за всю историю независимой Украины, которые проходят летом.

Ранее Факты ICTV писали, как проверить себя в списке избирателей.

Источник: УНИАН

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