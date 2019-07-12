Гражданская сеть Опора предполагает, что явка на внеочередных парламентских выборах может составить от 40 до 50%.

Явка на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, может составлять от 40 до 50%.

Об этом сообщила координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская во время брифинга.

Она отметила, что накануне выборов президента о готовности принять в них участие заявили около 80% избирателей. Перед выборами в Верховную Раду об участии в них заявили около 60%.

Если из этой цифры вычесть 15-20%, то становится понятным, что явка будет от 40 до 50%.

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Ольга Айвазовская также отметила, что это первые общенациональные выборы за всю историю независимой Украины, которые проходят летом.

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