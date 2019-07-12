PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Максимальна явка на виборах в Раду може становити 50% – Опора

Громадянська мережа Опора припускає, що явка на позачергових парламентських виборах може скласти від 40 до 50%.

Вибори 2019

Явка на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, може становити від 40 до 50%.

Про це повідомила координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська під час брифінгу.

Вона зазначила, що напередодні виборів президента про готовність взяти в них участь заявили близько 80% виборців. Перед виборами до Верховної Ради про участь у них заявили близько 60%.

Якщо від цієї цифри відняти 15-20%, то стає зрозумілим, що явка буде від 40 до 50%.

Читайте: Як голосувати на виборах не за місцем прописки

Ольга Айвазовська також зауважила, що це перші загальнонаціональні вибори за всю історію незалежної України, які відбуваються влітку.

Раніше Факти ICTV писали, як перевірити себе у списку виборців.

Джерело: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка