Громадянська мережа Опора припускає, що явка на позачергових парламентських виборах може скласти від 40 до 50%.

Явка на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, може становити від 40 до 50%.

Про це повідомила координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська під час брифінгу.

Вона зазначила, що напередодні виборів президента про готовність взяти в них участь заявили близько 80% виборців. Перед виборами до Верховної Ради про участь у них заявили близько 60%.

Якщо від цієї цифри відняти 15-20%, то стає зрозумілим, що явка буде від 40 до 50%.

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Ольга Айвазовська також зауважила, що це перші загальнонаціональні вибори за всю історію незалежної України, які відбуваються влітку.

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