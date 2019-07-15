15 июля – последний день, когда граждане Украины могут подать заявления о временном изменении места голосования на парламентских выборах.

Завтра, 15 июля, последний день подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как известно, заявление необходимо подать не позднее, чем за пять дней до начала дня голосования, которое состоится 21 июля 2019.

При подаче заявления гражданин должен предъявить паспорт гражданина Украины (в виде книги или в виде карты) или временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно стало гражданином Украины).

Для военнослужащих документом, который предъявляется органу ведения Реестра, также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет.

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К слову, уже более 200 тысяч граждан Украины изменили место голосования на внеочередных выборах в парламент.