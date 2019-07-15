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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: останній день для зміни місця голосування

15 липня – останній день, коли громадяни України можуть подати заяви про тимчасову зміну місця голосування на парламентських виборах.

Вибори

Сьогодні, 15 липня, останній день для подання заяви про тимчасову зміну місця голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Як відомо, заяву необхідно подати не пізніше, ніж за п’ять днів до початку дня голосування, яке відбудеться 21 липня 2019 року.

Разом із заявою громадянин повинен пред’явити паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або у вигляді картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

Для військовослужбовців документом, який пред’являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

До слова, уже понад 200 тис. громадян України змінили місце голосування на позачергових виборах до парламенту.

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