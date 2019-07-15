Лоукост Wizz Air отменяет часть рейсов из Киева по 17 направлениям в августе.

С 3 по 20 августа Wizz Air отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям из-за задержки с поставкой самолетов.

Всего будут отменены 24 рейса в неделю.

Пассажирам, купившими билеты через сайт Wizz Air на отмененные рейсы, предложат бесплатно перебронировать билеты на тот же маршрут, но другую дату или изменить маршрут, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

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Пассажирам, оформившим билеты через агенства, нужно обратиться по месту покупки или позвонить на горячую линию авиакомпании.

Список отмененных рейсов

Варшава (понедельник, пятница)

Будапешт (понедельник, пятница)

Мемминген (понедельник, пятница)

Кельн (понедельник, пятница)

Биллунн (вторник)

Берлин (среда, суббота)

Бремен (вторник)

Франкфурт (среда, суббота)

Гамбург (среда)

Дортмунд (четверг)

Рига (четверг)

Ганновер (четверг)

Ларнака (суббота)

Краков (воскресенье)

Вена (вторник, воскресенье)

Братислава (воскресенье)

Копенгаген (воскресенье)

Напомним, лоукост Wizz Air повысил стоимость на регистрируемый багаж и услуги приоритетной посадки.

Источник: Wizz Air