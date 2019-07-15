Лоукост Wizz Air скасовує частину рейсів з Києва за 17 напрямками в серпні.

З 3 по 20 серпня Wizz Air скасує частину рейсів з Києва по 17 напрямках через затримку з постачанням літаків.

Всього будуть скасовані 24 рейси на тиждень.

Пасажирам, які купили квитки через сайт Wizz Air на скасовані рейси, запропонують безкоштовно перебронювати квитки на той самий маршрут, але іншу дату або зміну маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.

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Пасажирам, які оформили квитки через агенства, потрібно звернутися за місцем покупки або зателефонувати на гарячу лінію авіакомпанії.

Список скасованих рейсів

Варшава (понеділок, п’ятниця)

Будапешт (понеділок, п’ятниця)

Меммінген (понеділок, п’ятниця)

Кельн (понеділок, п’ятниця)

Біллунд (вівторок)

Берлін (середа, субота)

Бремен (вівторок)

Франкфурт (середа, субота)

Гамбург (середа)

Дортмунд (четвер)

Рига (четвер)

Ганновер (четвер)

Ларнака (субота)

Краків (неділя)

Відень (вівторок, неділя)

Братислава (неділя)

Копенгаген (неділя)

Нагадаємо, лоукост Wizz Air підвищив вартість на реєстрований багаж та послуги пріоритетної посадки.

Джерело: Wizz Air