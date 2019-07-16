Следственные действия прошли в рамках расследования обстоятельств вероятного похищения директора ООО Софт Оил Кирилла Суворова сотрудниками налоговой милиции Днепропетровщины, которое произошло в конце мая 2019 года.

После счастливого освобождения Кирилла Суворова спустя почти четыре недели – это первые действия ГБР и СБУ в отношении налоговых милиционеров Днепра.

Напомним, что сотрудники налоговой милиции под руководством первого заместителя и. о. главы ГФС в Днепропетровской области Сергея Пенькова в конце мая 2019 года похитили директора ООО Софт Оил Кирилла Суворова и три недели его незаконно удерживали, пока бизнесмен не сбежал.

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Целью этой рейдерской атаки является компания и принадлежащий ей товар стоимостью $7 млн, который хранится в Николаеве. В интервью центральным телеканалам Сергей Пеньков, фактически признался в похищении человека, его незаконном удержании и своей причастности к этому преступлению.

По его мнению, оправданием таким действия может служить то, что держали Кирилла Суворова не в подвале, а на загородной турбазе, при этом лишение директора компании свободы, паспорта, средств связи, физическое и психологическое насилие, а также требование отказаться от компании глава налоговой милиции Днепра, видимо, не считает противозаконным.

В пятницу, 12 июля 2019, года президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Днепр. Он встречался с жителями города, представителями местного самоуправления и общественных антикоррупционных организаций.

Представители ОО Стоп коррупции обратились к Владимиру Зеленскому и рассказали о инциденте, который случился с Кириллом Суворовым. Президент ответил, что такая беда по всей Украине и налоговую ожидает реформа, а по налоговой милиции уже принято решение о ее ликвидации. Зеленский уточнил, кого считают главным виновником похищения Кирилла Суворова и записал имя и должность Сергея Пенькова в телефон, пообещав узнать подробности.