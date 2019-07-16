У понеділок, 15 липня, у місті Дніпро у приміщеннях, які займає податкова міліція ГУ ДФС у Дніпрі, Державне бюро розслідувань за підтримки Служби безпеки України провело обшук.
Слідчі дії пройшли в рамках розслідування обставин можливого викрадення директора ТОВ Софт Оіл Кирила Суворова співробітниками податкової міліції Дніпропетровщини, яке сталося в кінці травня 2019 року.
Після щасливого звільнення Кирила Суворова через майже чотири тижні – це перші дії ДБР і СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра.
Нагадаємо, що співробітники податкової міліції під керівництвом першого заступника в. о. голови ДФС у Дніпропетровській області Сергія Пенькова в кінці травня 2019 року викрали директора ТОВ Софт Оіл Кирила Суворова і три тижні його незаконно утримували, поки бізнесмен не втік.
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Метою цієї рейдерської атаки є компанія і товар, що їй належить, вартістю $7 млн, який зберігається в Миколаєві. В інтерв’ю центральним телеканалам Сергій Пеньков фактично зізнався у викраденні людини, її незаконному утриманні і своїй причетності до цього злочину.
На його думку, виправданням таких дій може бути те, що тримали Кирила Суворова не у підвалі, а на заміській турбазі, при цьому позбавлення директора компанії волі, паспорту, засобів зв’язку, фізичне і психологічне насильство, а також вимога відмовитися від компанії глава податкової міліції Дніпра, мабуть, не вважає протизаконним.
У п’ятницю 12 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Дніпро. Він зустрічався з жителями міста, представниками місцевого самоврядування та громадських антикорупційних організацій.
Представники ГО Стоп корупції звернулися до Володимира Зеленського та розповіли про інцидент, який трапився з Кирилом Суворовим. Президент відповів, що така біда по всій Україні і податкову очікує реформа, а щодо податкової міліції вже ухвалено рішення про її ліквідацію. Зеленський уточнив, кого вважають головним винуватцем викрадення Кирила Суворова та записав ім’я і посаду Сергія Пенькова в телефон, пообіцявши дізнатися подробиці.
Нагадаємо, директору компанії Софт Оіл Кирилу Суворову вдалося втекти з полону представників податкових органів.
Фото: Стопкор