Слідчі дії пройшли в рамках розслідування обставин можливого викрадення директора ТОВ Софт Оіл Кирила Суворова співробітниками податкової міліції Дніпропетровщини, яке сталося в кінці травня 2019 року.

Після щасливого звільнення Кирила Суворова через майже чотири тижні – це перші дії ДБР і СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра.

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції під керівництвом першого заступника в. о. голови ДФС у Дніпропетровській області Сергія Пенькова в кінці травня 2019 року викрали директора ТОВ Софт Оіл Кирила Суворова і три тижні його незаконно утримували, поки бізнесмен не втік.

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Метою цієї рейдерської атаки є компанія і товар, що їй належить, вартістю $7 млн, який зберігається в Миколаєві. В інтерв’ю центральним телеканалам Сергій Пеньков фактично зізнався у викраденні людини, її незаконному утриманні і своїй причетності до цього злочину.

На його думку, виправданням таких дій може бути те, що тримали Кирила Суворова не у підвалі, а на заміській турбазі, при цьому позбавлення директора компанії волі, паспорту, засобів зв’язку, фізичне і психологічне насильство, а також вимога відмовитися від компанії глава податкової міліції Дніпра, мабуть, не вважає протизаконним.

У п’ятницю 12 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Дніпро. Він зустрічався з жителями міста, представниками місцевого самоврядування та громадських антикорупційних організацій.

Представники ГО Стоп корупції звернулися до Володимира Зеленського та розповіли про інцидент, який трапився з Кирилом Суворовим. Президент відповів, що така біда по всій Україні і податкову очікує реформа, а щодо податкової міліції вже ухвалено рішення про її ліквідацію. Зеленський уточнив, кого вважають головним винуватцем викрадення Кирила Суворова та записав ім’я і посаду Сергія Пенькова в телефон, пообіцявши дізнатися подробиці.

Нагадаємо, директору компанії Софт Оіл Кирилу Суворову вдалося втекти з полону представників податкових органів.

Фото: Стопкор