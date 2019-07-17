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15 июля. Материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети, с 16 июля должны выходить на украинском языке.

Это связано с тем, что с 16 июля вступил в силу, за исключением отдельных положений, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

ЦИК передала 449 тыс. 172 бюллетеня на 102 зарубежных избирательных участка.

Также, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 306 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов.

Из них 90 официальных наблюдателей – от Всемирного конгресса украинцев, 8 – от Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 19 – от Комитета За открытую демократию, 19 – от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 – от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 1 – от Международного Республиканского Института (МРИ), 2 – от Европейской платформы за демократические выборы, 18 – от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 15 – от Европарламента, 7 – от Международного фонда за надлежащее управление (IFBG), 6 – от международной общественной ассоциации Выборы и демократия, 61 – от ПА ОБСЕ, 42 – от США, 16 – от Польши, 1 – от Словакии.

Таким образом, всего зарегистрировано 1 719 официальных наблюдателей. От 22 международных организаций – 1 602 официальных наблюдателя и от 12 иностранных государств – 117 официальных наблюдателей.