Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовом курьере.
Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.
С 24 мая по 15 июля изменили место голосования 280 тыс. 922 граждан Украины, сообщает ЦИК. Отделы ведения Госреестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям. Проверить наличие себя в Госреестре, адрес избирательного участка можно на сайте Госреестра избирателей.
16 июля. Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.
ЦИК обязала участковые избирательные комиссии ряда ОИО проставить штамп “выбыл” на ведомостях относительно кандидатов, регистрация которых отменена
Заместитель главы Нацполиции Александр Фацкевич заявил, что в день выборов для охраны правопорядка на улицах дополнительно будут работать 10 тыс. полицейских.
15 июля. Материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети, с 16 июля должны выходить на украинском языке.
Это связано с тем, что с 16 июля вступил в силу, за исключением отдельных положений, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
ЦИК передала 449 тыс. 172 бюллетеня на 102 зарубежных избирательных участка.
Также, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 306 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов.
Из них 90 официальных наблюдателей – от Всемирного конгресса украинцев, 8 – от Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 19 – от Комитета За открытую демократию, 19 – от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 – от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 1 – от Международного Республиканского Института (МРИ), 2 – от Европейской платформы за демократические выборы, 18 – от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 15 – от Европарламента, 7 – от Международного фонда за надлежащее управление (IFBG), 6 – от международной общественной ассоциации Выборы и демократия, 61 – от ПА ОБСЕ, 42 – от США, 16 – от Польши, 1 – от Словакии.
Таким образом, всего зарегистрировано 1 719 официальных наблюдателей. От 22 международных организаций – 1 602 официальных наблюдателя и от 12 иностранных государств – 117 официальных наблюдателей.
14 июля. Возможностью временного изменения места голосования перед досрочными парламентскими выборами воспользовались 219 678 граждан Украины.
На обновленном официальном сайте ЦИК теперь можно увидеть фотографии всех кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах.
В случае успеха на внеочередных выборах в Верховную Раду партия Слуга народа планирует провести первое заседание парламента в августе.
12 июля. ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Всего по состоянию на 12 июля комиссией зарегистрировано 1 413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. От 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1 355 официальных наблюдателей.
Явка на внеочередных парламентских выборах может составлять от 40 до 50%.
Об этом сообщила координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.
Комитет избирателей Украины подсчитал, что на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах баллотируется 161 кандидат-клон.
11 июля. Центральная избирательная комиссия исключила 26 кандидатов в народные депутаты из списков партий Радикальная партия Олега Ляшко, Слуга народа и Батькивщина.
Изменить место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду можно будет в выходные (13 и 14 июля).
По данным последнего опроса Социологической группы Рейтинг, в новую Верховную Раду могут пройти пять партий: Слуга народа – 47%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,6%; Европейская солидарность – 8,2%; Голос – 6,6%; Батькивщина – 6,4%.
8 июля. ЦИК не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для того, чтобы определить номер в бюллетене на выборах в Верховную Раду.
7 июля. ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи передать избирательные бюллетени соответствующим окружным избирательным комиссиям.
6 июля. Центризбирком образовал 102 зарубежные участковые избирательные комиссии. Также зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на парламентских выборах.
4 июля. В Министерстве иностранных дел заявили, что Верховная Рада не обязана приглашать делегацию ПАСЕ в качестве наблюдателей на внеочередных парламентских выборах. Так отреагировали на заявление президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.