Рейтинги партий на парламентских выборах 2019 изменяются чуть ли не ежедневно. Почему данные социологов отличаются, следует ли им доверять и как не поддаться на манипуляции – в материале Фактов ICTV.

Рейтинги партий на выборы в Верховную Раду, составленные за неделю до дня голосования, довольно разные. Анализируя их, трудно сказать, кто имеет шансы пройти в парламент, а кто – нет. Различия в соцопросах то выносят некоторые партии на ведущие позиции, то отбрасывают их за 5%-й барьер.

Большинство социологических компаний публикуют результаты в трех вариантах – процент всех респондентов, среди тех, кто собирается голосовать, и среди тех, кто определился с партией. Последний, как правило, более близкий к настоящим результатов.

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Это также поле для манипуляций, которым пользуются СМИ, публикуя один из столбиков с самыми выгодными процентами.

Фактор явки

Социологические опросы хоть и показывают близкие результаты (если они не сфальсифицированы), однако результат голосования избирателей зависит от многих факторов. Один из основных – явка, которую в этом году ожидают низкую.

Например, в 2014 году явка на парламентских выборах была 52,4% (на президентских – 59,4%), а в 2012 – 57,9% (на президентских 2010 года – 66,7%).

Так, на нынешних выборах явка может быть еще ниже из-за сезона отпусков, прогнозирует политолог Тарас Загородний. Поэтому возможна ситуация, при которой в парламент пройдут партии, рейтинг которых сегодня на грани барьера.

– Вес партий, имеющих постоянные электоральные ядра и структуры на местах, будет расти. Условно, у того же Юрия Бойко, у Батькивщины будут выше рейтинги. Проскочить может Ляшко и Свобода.

При таком сценарии, по словам эксперта, ниже могут оказаться рейтинги Голоса и Слуги народа – их электорат неструктурированный.

Внешние факторы

Анализируя социологические опросы, очень важно смотреть на срок их проведения и события, которые в это время были в информационном пространстве.

– Например, разогнал Зеленский чиновников на таможне, и мы можем увидеть скачок электората. Затем немного успокоились страсти. Что-то сказал Притула – могут Голосу добавиться рейтинги, – объясняет Загородний.

Поскольку социологоличные группы, как правило, не делают замеры настроений одновременно в фиксированные дни, следовательно их рейтинги отличаются.

Фактор выборки

Результаты соцопросов также зависят от качества и количества выборки. Респондентов может быть и 2 тыс., и 10 тыс., но если все они из одного региона, то отражать настроения всей Украины не будут.

– Социологи опрашивают тех, кто более или менее знаком с социологическими вопросами и идет на выборы. Мы не знаем мнения тех, кто не хочет говорить о политических взглядах. Поэтому может быть разница в рейтингах.

Кроме того, политолог подчеркивает – надо понимать, какое количество неопределенных.

– Таких может быть 20-30%. Вопрос – куда они отойдут.

Учитывать надо и методы опроса.

– По-разному могут люди реагировать, если с планшетом подошли опрашивать или просто спросили на улице.

Авторитет компании

Доверять или нет – дело каждого. Мы же рекомендуем посмотреть, насколько точной была та или иная социологическая компания во время президентских выборов.

К примеру, результаты Национального экзит-пола во втором туре президентских выборов имели погрешность в 1,1%. По их данным, Порошенко получил 25,5% голосов, в то время как реальный показатель составлял 24,4%. Хотя это уже не отразилось на общей картине.

Напоминаем, что 21 июля Факты ICTV также обнародуют результаты Национального экзит-пола уже в 20.00 – сразу после закрытия участков.

Психологический эффект

Рейтинги соцопросов срабатывают на ту аудиторию, которая еще не определилась. Некоторые соцопросы, как правило заказные, манипулируют данными для влияния на общественное мнение.

Ориентироваться на большинство – бессознательный механизм, выработанный на протяжении веков, объясняет психолог Владислав Левицкий. В психологии этот эффект называется подражанием.

– Рисуя низкие рейтинги отдельным политическим силам, за которые намеревался проголосовать избиратель, агентства подталкивают его или отказаться от голосования вовсе, или поддержать большинство, так или иначе оправдывая свой выбор.

Многим украинцам эмоционально нравится присоединяться к победителям и не быть побежденным, говорит Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

– Соответственно – снижается возможность прохождения тех партий, которые не преодолевают барьер, и увеличивается процент партий, которые набирают больше голосов. В последнем случае это часто приобретает признаки мессианства.

Эксперт отмечает, что это не влияет на отношение тех граждан, которые уже определились.

Поскольку до выборов остаются считанные дни, самое время выбрать, за кого голосовать (если вы этого еще не сделали). Мы подготовили для вас спецпроект о парламентских выборах 2019. Здесь вы сможете ознакомиться с программами партий, их идеологиями и первыми десятками.

Лилия Ященко