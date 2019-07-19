Рейтинги партій на парламентських виборах 2019 змінюються ледь не щодня. Чому дані соціологів відрізняються, чи варто їм довіряти та як не піддатись на маніпуляції – у матеріалі Фактів ICTV.

Рейтинги партій на вибори до Верховної Ради, складені за тиждень до дня голосування, доволі різні. Аналізуючи їх, важко сказати, хто має шанси пройти в парламент, а хто – ні. Розбіжності у соцопитуваннях то виносять деякі партії на провідні позиції, то відкидають їх поза 5%-й бар’єр.

Більшість соціологічних компаній публікують результати в трьох варіантах – відсоток серед усіх респондентів, серед тих, хто збирається голосувати, та серед тих, хто визначився з партією. Останній, як правило, більш близький до справжніх результатів.

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Це також поле для маніпуляцій, яким користуються ЗМІ, публікуючи один зі стовбчиків з найбільш вигідними відсотками.

Фактор явки

Соціологічні опитування хоч і показують близькі результати (якщо вони не сфальсифіковані), однак результат голосування виборців залежить від багатьох факторів. Один з основних – явка, яку цього року очікують низьку.

Для прикладу, у 2014 році явка на парламентських виборах була 52,4% (на президентських – 59,4%), а у 2012 – 57,9% (на президентських 2010 року – 66,7%).

Так, на цьогорічних виборах явка може бути ще нижча через сезон відпусток, прогнозує політолог Тарас Загородній. А тому можлива ситуація, за якої у парламент пройдуть партії, рейтинг яких сьогодні на межі бар’єру.

– Питома вага партій, які мають сталі електоральні ядра та структури на місцях, зростатиме. Умовно, у того ж Юрія Бойка, у Батьківщини будуть вищі рейтинги. Проскочити може Ляшко і Свобода.

За такого сценарію, за словами експерта, нижчими можуть виявитись рейтинги Голосу та Слуги народу – їх електорат неструктурований.

Зовнішні фактори

Аналізуючи соціологічні опитування, дуже важливо дивитись на термін їх проведення та події, які в цей час були в інформаційному просторі.

– Наприклад, розігнав Зеленський чиновників на митниці, і ми можемо побачити стрибок електорату. Потім трохи вгамувались пристрасті. Щось сказав Притула – можуть Голосу додатись рейтинги, – пояснює Загородній.

Оскільки соціологічні групи, як правило, не роблять заміри настроїв одночасно у фіксовані дні, їх рейтинги відрізняються.

Фактор вибірки

Результати соцопитувань також залежатимуть від якості та кількості вибірки. Респондентів може бути і 2 тис., і 10 тис., але якщо всі вони з одного регіону, то не відображатимуть настроїв всієї України.

– Соціологи опитують тих, хто більш-менш обізнаний в соціологічних питаннях і йде на вибори. Ми не знаємо думки тих, хто не хоче говорити про політичні погляди. Тому може бути різниця в рейтингах.

Окрім того, політолог наголошує – треба розуміти, яка кількість невизначених.

– Таких може бути 20-30%. Питання – куди вони хитнуться.

Зважати треба і на методи опитування.

– По-різному можуть люди реагувати, якщо з планшетом підійшли опитувати чи просто запитали на вулиці.

Авторитет компанії

Довіряти чи ні – справа кожного. Ми ж рекомендуємо подивитись, наскільки точною була та чи інша соціологічна компанія під час президентських виборів.

Приміром, результати Національного екзит-полу у другому турі президентських виборів мали похибку у 1,1%. За їх даними, Порошенко отримав 25,5% голосів, в той час як реальний показник становив 24,4%. Хоча це вже не позначилось на загальній картині.

Нагадуємо, що 21 липня Факти ICTV також оприлюднять результати Національного екзит-полу вже о 20.00 – одразу після закриття дільниць.

Психологічний ефект

Рейтинги соцопитувань спрацьовують на ту аудиторію, яка ще не визначилась. Деякі соцопитування, як правило замовні, маніпулюють даними задля впливу на суспільну думку.

Орієнтуватись на більшість – несвідомий механізм, вироблений протягом століть, пояснює психолог Владислав Левицький. У психології цей ефект називається наслідуванням.

– Малюючи низькі рейтинги окремим політичним силам, за які мав намір проголосувати виборець, агентства підштовхують його або відмовитися від голосування зовсім, або підтримати більшість, так чи інакше виправдовуючи свій вибір.

Багатьом українцям емоційно подобається приєднуватись до переможців і не бути переможеним, каже Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму.

– Відповідно – знижується можливість проходження тих партій, що не долають бар’єр, і збільшується відсоток партій, які набирають найбільше голосів. В останньому випадку це часто набуває ознак месіанства.

Експерт наголошує, що це не впливає на ставлення тих громадян, які вже визначились.

Оскільки до виборів залишаються лічені дні, саме час обрати, за кого голосувати (якщо ви цього ще не зробили). Ми підготували для вас спецпроект про парламентські вибори 2019. Тут ви зможете ознайомитись з програмами партій, їх ідеологіями та першими десятками.

Лілія Ященко