Лидер фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский встретился с патриархом Кириллом во время визита в Свято-Троицкую Сергиевую Лавру.

Председатель фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский встретился с патриархом Кириллом.

– Искренне считаю, что только авторитет и влияние канонической Украинской православной церкви сможет вернуть мир и благополучие в Украину. Только церковь поможет преодолеть войну и лихолетия, и мы снова заживем в мире и дружбе со всеми нашими соседями. Сегодня некоторые политики пытаются доказать, что только они могут договориться с нашим самым большим соседом. Но на деле все это – банальный предвыборный пиар. Наши народы связывают не только газ, граница и экономика. По-настоящему нас объединяют наша общая история и наша православная вера. И мне особо отрадно, что в день памяти преподобного Сергия Радонежского молитвы и помыслы Святейшего патриарха Кирилла были об Украине и украинском народе, – написал на своей странице в Facebook Вадим Новинский.

Лидер фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, находясь с визитом по случаю празднования дня памяти преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в составе делегации Украинской православной церкви, обратился за благословением к Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

– Ваше Святейшество, просим Вашего патриаршего благословения богохранимой стране нашей Украине и боголюбимому украинскому народу, – сказал Вадим Новинский.

Председатель Русской православной церкви Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил украинский народ.

– И Украина – святая земля, и народ украинский каждый день в моем сердце и моих молитвах. Я хотел бы всех вас, мои дорогие, поддержать на том пути, который вы избрали. Единственный верный путь – быть с церковью Господа и Бога, которую он стяжал своей кровью. Не с квазицерковью, не с организацией, именующей себя церковью, а с реальным Телом Христовым. И тогда общение в этом Теле Христовом друг с другом, наипаче же с самим Господом, будет укреплять нас и помогать преодолевать трудности, которыми, к сожалению, в обилии отмечен сегодня исторический путь любимой для меня Украины. Но мы верим, что пройдет ночь и наступит день. Храни вас всех Господь! – сказал он.

Кроме того, накануне этого визита Вадим Новинский дал совместное интервью с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, где Блаженнейший митрополит Онуфрий ответил на вопрос журналиста о том, как наладить диалог с Донбассом и возобновить обмен пленными всех сторон конфликта.

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– Вопросом обмена пленными наша церковь занимается уже несколько лет. Не буду перечислять, кого мы освободили. Но с Божьей помощью нам это удалось… Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Владимиру Зеленскому, и к председателю РПЦ Святейшему патриарху Кириллу. Если раньше обменивали группы людей, то сегодня мы просим обменять всех на всех. Наша цель – чтобы линии разграничения не было, чтобы она исчезла. Украинцы, которые живут по ту сторону линии разграничения, считают себя украинцами, поэтому к ним и их желаниям нам стоит прислушиваться, – заявил он.

Напомним, по мнению политических экспертов Сергея Белашко и Николая Спиридонова, Опоблок может не только пройти в парламент, но и создать одну из крупнейших фракций.