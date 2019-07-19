Лідер фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський зустрівся з патріархом Кирилом під час візиту до Свято-Троїцької Сергієвої Лаври.

Голова фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський зустрівся з патріархом Кирилом.

– Щиро вважаю, що тільки авторитет і вплив канонічної Української православної церкви зможе повернути мир і благополуччя в Україні. Тільки церква допоможе подолати війну та лихоліття, і ми знову заживемо в мирі та дружбі з усіма нашими сусідами. Сьогодні деякі політики намагаються довести, що тільки вони можуть домовитися з нашим найбільшим сусідом. Але насправді все це – банальний передвиборчий піар. Наші народи пов’язують не тільки газ, кордон та економіка. По-справжньому нас об’єднують наша спільна історія і наша православна віра. І мені особливо приємно, що в день пам’яті преподобного Сергія Радонезького молитви та помисли Святішого патріарха Кирила були про Україну та український народ, – написав на своїй сторінці в Facebook Вадим Новинський.

Лідер фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський, перебуваючи з візитом з нагоди святкування дня пам’яті преподобного Сергія Радонезького в Свято-Троїцькій Сергієвій Лаврі в складі делегації Української православної церкви, звернувся за благословенням до Святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

– Ваша Святосте, просимо Вашого патріаршого благословення богохранимій країні нашій Україні та боголюбимому українському народові, – сказав Вадим Новинський.

Предстоятель Російської православної церкви Святіший патріарх Московський і всієї Русі Кирило благословив український народ.

– І Україна – свята земля, і народ український щодня в моєму серці і моїх молитвах. Я хотів би всіх вас, мої дорогі, підтримати на тому шляху, який ви обрали. Єдиний вірний шлях – бути з церквою Господа і Бога, яку він здобував своєю кров’ю. Ні з квазіцерквою, ні з організацією, що називає себе церквою, а з реальним Тілом Христовим. І тоді спілкування в цьому Тілі Христовому один з одним, а найбільше з самим Господом, зміцнюватиме нас і допомагатиме долати труднощі, якими, на жаль, в достатку відзначений сьогодні історичний шлях улюбленої для мене України. Але ми віримо, що пройде ніч і настане день. Бережи вас усіх Господь! – сказав він.

Крім того, напередодні цього візиту Вадим Новинський дав спільне інтерв’ю з предстоятелем Української православної церкви митрополитом Онуфрієм, де Блаженніший митрополит Онуфрій відповів на запитання журналіста про те, як налагодити діалог з Донбасом і відновити обмін полоненими всіх сторін конфлікту.

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– Питанням обміну полоненими наша церква займається вже кілька років. Не буду перераховувати, кого ми звільнили. Але з Божою поміччю нам це вдалося … Я вже звернувся з відповідними листами і до нашого президента Володимира Зеленського, і до глави РПЦ Святішого патріарха Кирила. Якщо раніше обмінювали групи людей, то сьогодні ми просимо обміняти всіх на всіх. Наша мета – щоб лінії розмежування не було, щоб вона зникла. Українці, які живуть по той бік лінії розмежування, вважають себе українцями, тому до них та їхніх бажань нам варто прислухатися, – заявив він.

Нагадаємо, на думку політичних експертів Сергія Белашка та Миколи Спиридонова, Опоблок може не тільки пройти в парламент, але і створити одну з найбільших фракцій.