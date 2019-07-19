Предприятия кандидатов в народные депутаты Украины в прошлом году экспортировали товаров и услуг в Россию на общую сумму 194 млн грн.

Исследователи из YouControl проанализировали связи с бизнесом, которые имеют кандидаты в депутаты из первой десятки избирательных списков политических партий Оппозиционная платформа – За жизнь, Бытьківщина, Европейская солидарность, Голос, Сила и честь и первых 30 кандидатов в депутаты партии Слуга народа (это связано с тем, что рейтинг партии в 2-3 выше).

Согласно исследованиям, торговлей с РФ занимались кандидатами в депутаты почти всех политических партий. Исключением стали компании, связанные с кандидатами от Голоса и Силы и чести.

– А вот кандидаты от четырех других политсил 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 млн грн и закупили оттуда на 122 млн грн, – отметили аналитики YouControl.

В Россию наибольший объем продаж составили компании, связанные с кандидатами от Оппозиционная платформа – За жизнь. Наибольшие закупки с РФ проводили компании, связанные с кандидатами от Батьківщини.

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Кандидаты в нардепы или занимаются, или имеют отношение к бизнесу, связанный с недвижимостью, СМИ, перерабатывающей промышленностью и поставкой электричества, газа.

– Нередко эти компании входят в финансово-промышленные группы. Всего аналитики насчитали 35 групп, причастных к будущим нардепам. Больше всего – аж 11 – их оказалось у кандидатов от Слуги народа, – отметили исследователи.

Также в финансово-промышленные группы входят 9 компаний, связанных с кандидатами в депутаты от Оппозиционной платформы – За жизни и 5 компании кандидатов от Батьківщини.

К слову, рейтинги партий на парламентских выборах 2019 изменяются чуть ли не ежедневно. Почему данные социологов отличаются, следует ли им доверять и как не поддаться на манипуляции – в материале Фактов ICTV.

Источник: YouControl