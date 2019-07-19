Підприємства кандидатів у народні депутати України минулого року експортували товарів та послуг до Росії на загальну суму 194 млн грн.

Дослідники із YouControl проаналізували зв’язки з бізнесом, які мають кандидати у депутати з першої десятки виборчих списків політичних партій Опозиційна платформа — За життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос, Сила і честь та перших 30 кандидатів у депутати партії Слуга народу (це пов’язано з тим, що рейтинг партії у 2-3 вищий).

Згідно з дослідженнями, торгівлею з РФ займалися кандидатами у депутати майже всіх політичних партій. Винятком стали компанії, пов’язані з кандидатами від Голосу та Сили і честі.

– А от кандидати від чотирьох інших політсил 2018 року продали в РФ товарів та послуг на 194 млн грн і закупили звідти на 122 млн грн, – зазначили аналітики YouControl.

До Росії найбільший обсяг продажів склали компанії, пов’язані з кандидатами від Опозиційна платформа — За життя. Найбільші закупки з РФ проводили компанії, пов’язані з кандидатами від Батьківщини.

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Кандидати у нардепи або займаються, або мають стосунок до бізнесу, пов’язаного з нерухомістю, ЗМІ, переробною промисловістю та постачанням електрики, газу.

– Нерідко ці компанії входять у фінансово-промислові групи. Всього аналітики нарахували 35 груп, причетних до майбутніх нардепів. Найбільше – аж 11 – їх виявилось у кандидатів від Слуги народу, – зазначили дослідники.

Також у фінансово-промислові групи входять 9 компанії, пов’язаних з кандидатами у депутати від Опозиційної платформи – За життя та 5 компанії кандидатів від Батьківщини.

До слова, рейтинги партій на парламентських виборах 2019 змінюються ледь не щодня. Чому дані соціологів відрізняються, чи варто їм довіряти та як не піддатись на маніпуляції – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: YouControl