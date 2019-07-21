PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Кто проходит в Верховную Раду – данные экзит-пола

В новую Верховную Раду Украины прошли пять политсил. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Национального экзит-пола на выборах 2019.

Кто проходит в Верховную Раду – данные экзит-пола

Согласно предварительным результатам Национального экзит-пола на выборах 2019 в Верховную Раду (9 созыва) проходят пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Результаты выборов в Верховную Раду 2019

Слуга народа – 43,9% (130 мандатов);

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5% (36 мандатов);

Европейская солидарность -8,9% (26 мандатов);

Батькивщина – 7,6% (22 мандата);

Голос – 6,3% (18 мандатов).

Читайте: Явка на выборы 2019 в Верховную Раду

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский прокомментировал коалицию с Голосом и премьерство Вакарчука
Минирование и подозрительные автобусы. Как проходило голосование в Харькове
Распределение мандатов после выборов в Раду 2019 – экзит-пол
Результаты экзит-пола: почему новая Рада будет более лояльна к России
Не расслабляйтесь: Зеленский о местных выборах
Батькивщина Юлии Тимошенко – 5 фактов о партии
Явка на выборах в Раду 2019 – сравнение с 2014 годом
Чего ожидают избиратели от обновленной Верховной Рады
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка