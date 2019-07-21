В новую Верховную Раду Украины прошли пять политсил. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Национального экзит-пола на выборах 2019.

Согласно предварительным результатам Национального экзит-пола на выборах 2019 в Верховную Раду (9 созыва) проходят пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Результаты выборов в Верховную Раду 2019

Слуга народа – 43,9% (130 мандатов);

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5% (36 мандатов);

Европейская солидарность -8,9% (26 мандатов);

Батькивщина – 7,6% (22 мандата);

Голос – 6,3% (18 мандатов).

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Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.