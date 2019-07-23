Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду 2019.
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06:07 - 23 июля
Завершен подсчет 92,43% голосов. На данный момент в Раду проходят:
- Слуга народа – 43,11%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,03%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,15%;
- Голос – 5,87%.
00:03 - 23 июля
ЦИК обработал 88.66% голосов:
- Слуга народа – 43,03%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,92%;
- Европейская солидарность – 8,22%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Голос – 5,97%.
23:18 - 22 июля
ЦИК обработал 87.28% голосов:
- Слуга народа – 42,98%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,92%;
- Европейская солидарность – 8,25%;
- Батькивщина – 8,17%;
- Голос – 6,00%.
21:06 - 22 июля
ЦИК обработала 84,23% протоколов:
- Слуга народа – 42,93%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,93%;
- Европейская солидарность – 8,30%;
- Батькивщина – 8,13%;
- Голос – 6,03%.
20:52 - 22 июля
Список кандидатов-мажоритарщиков по всем 199 одномандатным округам, которые проходят в Верховную Раду, подготовили Факты ICTV.
20:19 - 22 июля
ЦИК обработала 82.17% протоколов:
- Слуга народа – 42,90%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,95%;
- Европейская солидарность – 8,31%;
- Батькивщина – 8,11%;
- Голос – 6,05%.
18:57 - 22 июля
ЦИК уже подсчитала 79,15% голосов:
- Слуга народа – 42,81%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,98%;
- Европейская солидарность – 8,34%;
- Батькивщина – 8,09%;
- Голос – 6,09%.
18:10 - 22 июля
ЦИК уже подсчитала 76,34% голосов:
- Слуга народа – 42,77%;
Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,99%;
Европейская солидарность – 8,35%;
Батькивщина – 8,08%;
Голос – 6,12%.
16:02 - 22 июля
ЦИК посчитала 70,49% голосов:
- Слуга народа – 42,68%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%;
- Европейская солидарность – 8,41%;
- Батькивщина – 8,03%;
- Голос – 6,17%.
15:39 - 22 июля
ЦИК уже подсчитала 67,91% голосов:
- Слуга народа – 42,64%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%;
- Европейская солидарность – 8,43%;
- Батькивщина – 8,02%;
- Голос – 6,20%.