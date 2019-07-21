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Факты / Украина / Политика

Притула проголосовал на выборах в Раду за хорошее настроение украинцев

Кандидат в народные депутаты Сергей Притула проголосовал на выборах в Верховную Раду 2019.

Сергій Притула голосує

Известный телеведущий Сергей Притула – №30 в списке партии Голос – проголосовал на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

– Я буду голосовать за хорошее настроение украинцев, – сказал Притула в комментарии журналистам перед входом на избирательный участок.

Он отметил, что четко знает, за кого будет голосовать.

Читайте: Куда обращаться в случае нарушений на выборах: ГБР открывает горячую линию

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Источник: Голос 

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