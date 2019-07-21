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Притула проголосував на виборах в Раду за гарний настрій українців

Кандидат у народні депутати Сергій Притула проголосував на виборах до Верховної Ради 2019.

Сергій Притула голосує

Відомий телеведучий Сергій Притула – №30 у спису партії Голос – проголосував на позачергових виборах народних депутатів 21 липня.

– Я буду голосувати за гарний настрій українців, – сказав Притула у коментарі журналістам перед входом на виборчу дільницю.

Він наголосив, що чітко знає, за кого голосуватиме.

Читайте: Куди звертатися у разі порушень на виборах: ДБР відкриває гарячу лінію

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

Джерело: Голос 

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