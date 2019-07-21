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Выборы в Верховную Раду 2019 стартовали

Внеочередные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля 2019 года.

Они назначены указом президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовом курьере.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.

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10:09 - 21 июля

В Украине по состоянию на 09.00 не открылись 8 избирательных участков.

– На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием, – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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10:00 - 21 июля

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что для наблюдения за парламентскими выборами приехали 1050 иностранных наблюдателей, а также 11 представителей СМИ из разных стран.

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09:45 - 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский будет голосовать на выборах в Раду в Киеве на одномандатном избирательном округе №217. На участке находится много охраны.

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09:32 - 21 июля

В Полтаве зафиксировали факт фотографирования бюллетеня в кабинке для голосования.

По словам наблюдателя Опоры, в УИК №531216 около 8.35 в кабинку для голосования зашла девушка, после чего появилась вспышка камеры на телефоне.

Девушку задержали правоохранители, сейчас она дает объяснения полиции.

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09:26 - 21 июля

В Австралии на парламентских на выборах по состоянию на 12.00 проголосовали 40 украинцев.

– Украинские выборы в Австралии – это не только возможность повлиять на судьбу страны, но и обсудить ее с единомышленниками на участке. Многие люди традиционно голосуют в вышиванках, – добавили в посольстве Украины в Австралии.

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09:18 - 21 июля

В Киеве 6,5 тыс. полицейских обеспечивают правопорядок во время досрочных парламентских выборов.

– Полиция Киева уже проводит охранные мероприятия: помимо усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1 108 избирательных участков, на всех 13 окружных избирательных комиссиях и, конечно, усиленная охрана общественного порядка возле ЦИК, – заявил руководитель ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

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09:12 - 21 июля

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США ожидают мирных и честных выборов в Верховную Раду.

– Украинская демократия в действии вдохновляет! США вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов, – заявил Тейлор, передает посольство США в Украине в Твиттере.

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08:54 - 21 июля

В КГГА заявили, что участковые избирательные комиссии в столице работают в штатном режиме.

– Голосование проходит в штатном режиме, граждане продолжают волеизъявление на внеочередных выборах народных депутатов Украины, – отметил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Он добавил, что 36 тыс. граждан сменили место голосования, чтобы реализовать свое право на волеизъявление в Киеве.

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08:46 - 21 июля

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08:14 - 21 июля

Голосование началось в 8.00 по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Из-за оккупации голосование пройдет в 199 мажоритарных округах вместо 225 и, соответственно будет избрано не более 424 народных депутатов из 450.

На избирательных участках граждане получат два бюллетеня для голосования за список партии и за кандидата по своему мажоритарному округу.

Те же, кто голосует не по месту регистрации или за границей, получат один бюллетень и смогут выбрать только партию.
Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.

Результаты волеизъявления ЦИК установит не позднее 5 августа.

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