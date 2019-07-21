08:14 -

Голосование началось в 8.00 по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Из-за оккупации голосование пройдет в 199 мажоритарных округах вместо 225 и, соответственно будет избрано не более 424 народных депутатов из 450.

На избирательных участках граждане получат два бюллетеня для голосования за список партии и за кандидата по своему мажоритарному округу.

Те же, кто голосует не по месту регистрации или за границей, получат один бюллетень и смогут выбрать только партию.

Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.

Результаты волеизъявления ЦИК установит не позднее 5 августа.