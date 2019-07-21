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Факты / Украина

Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду

Кандидат в народные депутаты Святослав Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду 2019.

Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду

Известный музыкант, лидер партии Голос Святослав Вакарчук проголосовал на парламентских выборах 2019.

– Обращаюсь с просьбой ко всем, кто еще не проголосовал – независимо от ваших партийных предпочтений, придите, пожалуйста, и проголосуйте. Это очень важно. Потому что от вас, от вашего голоса зависит будущее страны, – обратился Вакарчук ко всем украинцам.

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Также он ответил на вопросы журналистов о коалиции:

– О коалиции можно будет говорить, когда будем видеть конфигурацию всех сил в Верховной Раде и когда будет очерчены пункты коалиционного соглашения.

К слову, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.

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