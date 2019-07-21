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Факты / Украина

Явка на выборы 2019 в Верховную Раду Украины

Выборы 2019 в украине

В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. 20 мая президент Владимир Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске парламента. Спустя два месяца после его решения Факты ICTV в режиме онлайн следят за явкой на выборы в Верховную Раду 2019 на всей территории страны.

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