Кандидат у народні депутати Святослав Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради 2019.
Відомий музикант, лідер політичної партії Голос Святослав Вакарчук проголосував на парламентських виборах 2019.
– Звертаюся з проханням до всіх, хто ще не проголосував – незалежно від ваших партійних уподобань, прийдіть, будь ласка, і проголосуйте. Це дуже важливо. Тому що від вас, від вашого голосу залежить майбутнє країни, – звернувся Вакарчук до всіх українців.
Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради / 2 фотографии
Читайте: Явка на вибори 2019 до Верховної Ради України
Також він відповів на питання журналістів про створення коаліції:
– Про коаліцію можна буде говорити, коли будемо бачити конфігурацію всіх сил у Верховній Раді та коли будуть окреслені пункти коаліційної угоди.
До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+