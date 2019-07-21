Кандидат у народні депутати Святослав Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради 2019.

Відомий музикант, лідер політичної партії Голос Святослав Вакарчук проголосував на парламентських виборах 2019.

– Звертаюся з проханням до всіх, хто ще не проголосував – незалежно від ваших партійних уподобань, прийдіть, будь ласка, і проголосуйте. Це дуже важливо. Тому що від вас, від вашого голосу залежить майбутнє країни, – звернувся Вакарчук до всіх українців.









Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради / 2 фотографии

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Також він відповів на питання журналістів про створення коаліції:

– Про коаліцію можна буде говорити, коли будемо бачити конфігурацію всіх сил у Верховній Раді та коли будуть окреслені пункти коаліційної угоди.

До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.