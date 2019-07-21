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Факти / Україна

Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради

Кандидат у народні депутати Святослав Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради 2019.

Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради

Відомий музикант, лідер політичної партії Голос Святослав Вакарчук проголосував на парламентських виборах 2019.

– Звертаюся з проханням до всіх, хто ще не проголосував – незалежно від ваших партійних уподобань, прийдіть, будь ласка, і проголосуйте. Це дуже важливо. Тому що від вас, від вашого голосу залежить майбутнє країни, – звернувся Вакарчук до всіх українців.

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Вакарчук проголосував на виборах до Верховної Ради / 2 фотографии

Читайте: Явка на вибори 2019 до Верховної Ради України

Також він відповів на питання журналістів про створення коаліції:

– Про коаліцію можна буде говорити, коли будемо бачити конфігурацію всіх сил у Верховній Раді та коли будуть окреслені пункти коаліційної угоди.

До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.

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