PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Явка на вибори 2019 до Верховної Ради України

Выборы 2019 в украине

В Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. 20 травня президент Володимир Зеленський під час інавгурації оголосив про розпуск парламенту. Через два місяці після його рішення Факти ICTV в режимі онлайн стежать за явкою на вибори у Верховну Раду 2019 на всій території країни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Залишилося вписати “переможця”: на Донеччині виявили підписані протоколи
Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради
На Житомирщині зіпсували понад 700 бюлетенів – причина
Вибори до Верховної Ради 2019: відкрилася перша виборча дільниця
Вибори до Ради: з мажоритарної гонки вибули 136 кандидатів
Не та печатка: у посольстві України в Індії зіпсували усі бюлетені
У день тиші партії продовжують агітувати
Без селфі та домашніх тварин: як поводитись на парламентських виборах 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка