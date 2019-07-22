За последние полгода цены на жилье в Украине выросли на 6% (на первичном рынке) и 12% (на вторичном рынке).

За последние шесть месяцев на первичном и вторичном рынке выросли цены на квартиры.

Так, с января по июнь 2019 года на первичном рынке квартиры подорожали на 6%, на вторичном – почти 11,9%.

На первичном рынке цены повысились на

однокомнатные квартиры – на 4,5%;

двухкомнатные квартиры – на 5,7%;

трехкомнатные квартиры – на 10,3%.

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На вторичном рынке цены выросли на:

однокомнатные квартиры – на 9,3%;

двухкомнатные квартиры – на 13,4%;

трехкомнатные квартиры – на 12,6%.

Это цифры по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

К слову, Факты ICTV в спецпроекте Свое жилье в Украине рассказывают, как молодая семья со среднестатистическим доходом может приобрести квартиру.

Источник: Государственная служба статистики Украины