За последние полгода цены на жилье в Украине выросли на 6% (на первичном рынке) и 12% (на вторичном рынке).
За последние шесть месяцев на первичном и вторичном рынке выросли цены на квартиры.
Так, с января по июнь 2019 года на первичном рынке квартиры подорожали на 6%, на вторичном – почти 11,9%.
На первичном рынке цены повысились на
- однокомнатные квартиры – на 4,5%;
- двухкомнатные квартиры – на 5,7%;
- трехкомнатные квартиры – на 10,3%.
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На вторичном рынке цены выросли на:
- однокомнатные квартиры – на 9,3%;
- двухкомнатные квартиры – на 13,4%;
- трехкомнатные квартиры – на 12,6%.
Это цифры по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
К слову, Факты ICTV в спецпроекте Свое жилье в Украине рассказывают, как молодая семья со среднестатистическим доходом может приобрести квартиру.