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Факти / Україна

В Україні здорожчало житло – як змінилися ціни

За останні півроку ціни на житло в Україні зросли на 6% (на первинному ринку) та 12% (на вторинному ринку).

В Україні здорожчало житло – як змінилися ціни

За останні шість місяців на первинному і вторинному ринку зросли ціни на квартири.

Так, з січня по червень 2019 року на первинному ринку квартири здорожчали на 6%, на вторинному – майже 11,9%.

На первинному ринку ціни  підвищилися на:

  • однокімнатні квартири – на 4,5%;
  • двокімнатні квартири – на 5,7%;
  • трикімнатні квартири – на 10,3%.

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На вторинному ринку ціни зросли на:

  • однокімнатні квартири – на 9,3%;
  • двокімнатні квартири – на 13,4%;
  • трикімнатні квартири – на 12,6%.

Це цифри у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Факти ICTV у спецпроекті Своє житло в Україні розповідають, як молода родина зі середньостатистичним доходом може придбати квартиру.

Джерело: Державна служба статистики України

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