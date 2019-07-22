За останні півроку ціни на житло в Україні зросли на 6% (на первинному ринку) та 12% (на вторинному ринку).
За останні шість місяців на первинному і вторинному ринку зросли ціни на квартири.
Так, з січня по червень 2019 року на первинному ринку квартири здорожчали на 6%, на вторинному – майже 11,9%.
На первинному ринку ціни підвищилися на:
- однокімнатні квартири – на 4,5%;
- двокімнатні квартири – на 5,7%;
- трикімнатні квартири – на 10,3%.
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На вторинному ринку ціни зросли на:
- однокімнатні квартири – на 9,3%;
- двокімнатні квартири – на 13,4%;
- трикімнатні квартири – на 12,6%.
Це цифри у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Факти ICTV у спецпроекті Своє житло в Україні розповідають, як молода родина зі середньостатистичним доходом може придбати квартиру.
Джерело: Державна служба статистики України