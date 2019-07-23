Руководитель группы фармацевтических компаний Дарница Дмитрий Шимкив преодолел кросс-континентальный заплыв чуть больше, чем за час.

Дмитрий Шимкив постоянно испытывает свой организм на прочность. В середине зимы он осуществил непростое и экстремальное путешествие в Антарктиду. А вот сейчас принял новый вызов и поучаствовал в кросс-континетальном заплыве из Азии в Европу – через турецкий Босфор. Расстояние длиной 6,5 км он преодолел за 1 час и 15 минут.

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На своей странице в Facebook Дмитрий Шимкив поделился достижением, поблагодарив за поддержку свою семью, команду подготовки к заплыву Bosphorus 2019, и особенно отметил работу своего тренера Елены Кудрявцевой.

К слову, ранее мы писали, что Дмитрий Шимкив уходит из АП, чтобы вернуться в бизнес.