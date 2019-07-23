Керівник групи фармацевтичних компаній Дарниця Дмитро Шимків подолав крос-континентальний заплив трохи більше, ніж за годину.

Дмитро Шимків постійно випробовує свій організм на міцність. В середині зими він здійснив непросту та екстремальну подорож до Антарктиди. А ось зараз прийняв новий виклик і взяв участь в крос-континентальному запливі з Азії в Європу – через турецький Босфор. Відстань довжиною 6,5 км він подолав за 1 годину і 15 хвилин.

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На своїй сторінці в Facebook Дмитро Шимків поділився досягненням, подякувавши за підтримку своїй сім’ї, команді з підготовки до запливу Bosphorus 2019, і особливо відзначив роботу свого тренера Олени Кудрявцевої.

До речі, раніше ми писали, що Дмитро Шимків йде з АП, щоб повернутися в бізнес.