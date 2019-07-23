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Факты / Украина / Общество

В Украине появятся парковки для детских колясок

Минрегион планирует предусмотреть в обновленных строительных нормах обустройство мест для парковки детских колясок.

Дитячий візочок

Для удобства родителей с маленькими детьми в колясках обустроят парковки возле больниц, поликлиник, школ, детских садов и магазинов.

– Во многих странах Европы это работает, и мы обязаны заимствовать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН, – рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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По его словам, необходимость обустройства организованных парковок для детских колясок поддержали 1,7 тыс. пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе.

Ранее Факты ICTV писали о новых правилах строительства, которые объясняют, как плотно можно возводить новостройки.

ИсточникLev Partskhaladze

Фото: Pixabay

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