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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’являться парковки для дитячих візочків

Мінрегіон планує передбачити в оновлених будівельних нормах облаштування місць для паркування дитячих візочків.

Дитячий візочок

Для зручності батьків з маленькими дітьми у візочках облаштують парковки біля лікарень, поліклінік, шкіл, дитсадків та магазинів.

– У багатьох країнах Європи це працює, і ми маємо запозичувати такий досвід. Тому зараз вивчаємо можливість внести відповідні зміни у ДБН, – розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

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За його словами, необхідність облаштування організованих парковок для дитячих візочків підтримали 1,7 тис. користувачів Facebook, які взяли участь в опитуванні.

Раніше Факти ICTV писали про нові правила будівництва, які пояснюють, як щільно можна зводити новобудови.

Джерело: Lev Partskhaladze

Фото: Pixabay

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