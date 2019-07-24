Оппозиционная платформа – За життя может получить 37 мандатов в Верховной Раде, согласно результатам ЦВК после обработки 97.32% протоколов. Каким будет список партии Оппозиционная платформа – За життя в парламенте, читайте в материале.
ЦВК обработала 97.32% протоколов, согласно которым, партию Оппозиционная платформа – За життя поддержали 13.04% избирателей. Таким образом партия может получить в новой Раде 37 мандатов по спискам и 7 мандатов по мажоритарным округам.
Кто проходит в Верховную Раду от партии Оппозиционная платформа – За життя
- Бойко Юрий
- Рабинович Вадим
- Медведчук Виктор
- Королевская Наталья
- Левочкин Сергей
- Нимченко Василий
- Шуфрич Нестор
- Ларин Сергей
- Дунаев Сергей
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Иоффе Юлий
- Папиев Михаил
- Абрамович Игорь
- Исаенко Дмитрий
- Скорик Николай
- Суркис Григорий
- Киселев Игорь
- Загородний Юрий
- Бурмич Анатолий
- Левочкина Юлия
- Колтунович Александр
- Мамка Григорий
- Кальцев Владимир
- Павленко Юрий
- Приходько Наталья
- Черный Виктор
- Борт Виталий
- Макаренко Михаил
- Волошин Олег
- Плачкова Татьяна
- Пузанов Александр
- Мамоян Суто
- Кива Илья
- Кузьмин Ренат
- Качный Александр
- Славицкая Антонина
Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Также Факты ICTV публиковали список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду.