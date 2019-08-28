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Факты / Украина / Политика

Фракция Опозиционной платформы – За жизнь в Раде (СПИСОК)

По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду, Оппозиционная платформа – За жизнь получила 43 мандата: 37 – по спискам и шесть в одномандатных округах.

Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя

Оппозиционная платформа – За жизнь с результатом 13,05% прошла в новую Верховную Раду.

Таким образом политическая сила получила 43 мандата в парламенте.

Читайте: Кто возглавит комитеты Рады – список

37 кандидатов прошли по списку партии:

  1. Бойко Юрий
  2. Рабинович Вадим
  3. Медведчук Виктор
  4. Королевская Наталья
  5. Левочкин Сергей
  6. Нимченко Василий
  7. Шуфрич Нестор
  8. Ларин Сергей
  9. Дунаев Сергей
  10. Козак Тарас
  11. Столар Вадим
  12. Иоффе Юлий
  13. Папиев Михаил
  14. Абрамович Игорь
  15. Исаенко Дмитрий
  16. Скорик Николай
  17. Суркис Григорий
  18. Киселев Игорь
  19. Загородний Юрий
  20. Бурмич Анатолий
  21. Левочкина Юлия
  22. Колтунович Александр
  23. Мамка Григорий
  24. Кальцев Владимир
  25. Павленко Юрий
  26. Приходько Наталья
  27. Черный Виктор
  28. Борт Виталий
  29. Макаренко Михаил
  30. Волошин Олег
  31. Плачкова Татьяна
  32. Пузанов Александр
  33. Мамоян Суто
  34. Кива Илья
  35. Кузьмин Ренат
  36. Качный Александр
  37. Славицкая Антонина.

Мажоритарщики получили шесть мест:

  1. Федор Христенко – округ №46
  2. Юрий Солод – округ №47
  3. Валерий Гнатенко – округ №49
  4. Владимир Мороз – округ № №59
  5. Александр Пономарев – округ №78
  6. Александр Лукашев – округ №113.

Читайте: Первое заседание Верховной Рады IX созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

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