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Факты / Украина / Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой Слуги народа на выборах в Раду

Президент США Дональдом Трампом поздравил Украину с успешным проведением парламентских выборов, а Владимира Зеленского – с победой партии Слуга народа.

Дональд Трамп

Между президентами Украины и США состоялся телефонный разговор, во время которой Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с уверенной победой на выборах в Верховную Раду партии Слуга народа.

Американский лидер также выразил убеждение, что обновленная власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между двумя странами.

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– Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США, – говорится в сообщении Офиса президента.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа – начале сентября, прогнозирует глава партии Слуга народа, кандидат в нардепы Дмитрий Разумков.

Источник: Офис Президента

Фото: Dreamstime

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