Генпрокуратура проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева в рамках расследования дел Майдана.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в ходе расследования дел Майдана проверялись на причастность к совершению преступлений судьи Окружного административного суда Киева.

Речь шла о действующих судьях.

Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, но и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов. По нашей оценке, это фактически представляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения, – сказал Сергей Горбатюк.

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Во время брифинга показали видеозапись аудиопереговоров руководства Окружного админсуда. Так, на видеозаписи можно услышать, как глава суда Павел Волк дает указания адвокатам и судьям решать вопрос с Высшей квалификационной комиссией судей.

По словам Сергея Горбатюка, прокуратура подготовила сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что якобы организовывались конкурсы.

Напомним, ранее НАБУ и ГПУ пришли с обысками в Окружной админсуд Киева.