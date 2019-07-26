Генпрокуратура перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва в межах розслідування справ Майдану.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в ході розслідування справ Майдану перевірялися на причетність до скоєння злочинів судді Окружного адміністративного суду Києва.

Йшлося про чинних суддів.

Фактично відбувається системне втручання в розгляд справ судами з боку, в першу чергу, керівництва цього суду. Але не тільки в розгляд справ, а й в діяльність інших органів державної влади, вищих органів державної влади, в тому числі Конституційного суду, міністерств, відомств, судів. За нашою оцінкою, це фактично становить загрозу національній безпеці, тому що поза судовим процесом, можна сказати в ручному режимі, ухвалюються рішення, – сказав Сергій Горбатюк.

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Під час брифінгу показали відеозапис аудіопереговорів керівництва Окружного адмінсуду. Так, на відеозаписі можна почути, як глава суду Павло Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

За словами Сергія Горбатюка, прокуратура підготувала повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших, незважаючи на те, що нібито організовувалися конкурси.

Нагадаємо, раніше НАБУ і ГПУ прийшли з обшуками в Окружний адмінсуд Києва.