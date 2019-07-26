Овощи играют важную роль в рационе каждого человека, но не всегда они качественные. Факты ICTV вместе с шеф-поваром Кириллом Ждановым разобрались, где покупать овощи, как правильно их выбирать и на что стоит обращать внимание.

Ни для кого не секрет, что овощи часто поддаются разнообразной обработке – пестицидами или нитратами. Это делается для того, чтобы упростить и удешевить их производство. Эти вещества крайне вредны для нашего здоровья и могут спровоцировать пищевое отправление. Кроме того, пестицидам свойственно накапливаться в организме человека годами, что может привести к ослаблению иммунитета.

Наш эксперт Карина Зуева вместе с шеф-поваром Кириллом Ждановым решили разобраться и рассказать вам, где покупать овощи – на рынке или в супермаркете, как правильно их выбирать и хранить.

Кирилл Жданов – шеф-повар, который посвятил десять лет профессии бортпроводника.







Как правильно выбирать овощи: советы от шеф-повара – Сытый в7 / 2 фотографии

Работая бортпроводником, я всегда бегал на местные рынки и брал в рейсы сумку-холодильник. Я постоянно экспериментировал с различными продуктами, которых в нашей стране тогда еще не было.

Уже более шести лет Кирилл Жданов работает в сфере общественного питания, где приобретает новые знания и навыки.

Последние несколько лет Кирилл работает в частной сфере предоставления сервиса гастрономических услуг – готовит для семей, на корпоративах, занимается доставкой обедов, продуктов и составляет рационы.

Я хочу развеять мифы о том, что доставка продуктов или наполнение холодильника – это дорого.

Где покупать овощи

И в магазинах, и на рынках нам предлагают практически одно и то же. Нередко в супермаркетах мы видим овощи как с картинки, но обертка обманчива. Для большей сохранности овощи обрабатывают воском, а для высокого уровня урожая используют различные химические добавки и обработки.

Вне сезона нужно обращать внимание на страну поставщиков. Лучше отдавать предпочтение ближайшим странам, чем дольше транспортировка овощей, тем больше в них вредных веществ.

Весной, летом и осенью лучше отдавать предпочтение рынкам. Есть фермерские рынки, идеально – найти для себя постоянных поставщиков. Это касается не только овощей, но и всех остальных продуктов. Есть обычные перекупщики, которые закупают овощи на оптовых базах и перепродают продукты, а есть те, кто приезжает и продает свое.

Не редкость и продавцы, которые обвешивают. Поэтому рекомендую перепроверять вес товара дома, если есть такая возможность.

С самого детства я привык покупать все продукты на рынке, что делаю по сей день. У меня есть свои точки и люди, которым я доверяю в этом вопросе, – сказал Кирилл.

Цены на рынке и в супермаркете на некоторые продукты совпадают, а на некоторые очень отличаются, особенно в сезон.























Как правильно выбирать овощи: советы от шеф-повара – Сытый в7 / 6 фотографий

На момент моей покупки килограмм огурцов в АТБ стоил 23 грн 95 коп., в МегаМаркете – 23 грн. 98 коп., на рынке – 23 грн, помидоры в АТБ от 35 грн 90 коп. до 47 грн 95 коп., в МегаМаркете от 33 грн 20 коп. до 96 грн 42 коп., на рынке – 25-40 грн, салатный перец в АТБ от 22 грн 95 коп. до 29 грн 69 коп., в МегаМаркете от 31 грн 98 коп. до 120 грн 98 коп., на рынке – 18-22 грн, баклажаны в АТБ – 21 грн 95 коп. (по акции в плохом состоянии), в МегаМаркете от 28 грн 50 коп. до 59 грн 98 коп., на рынке – 22 грн.



















Как правильно выбирать овощи: советы от шеф-повара – Сытый в7 / 5 фотографий

В сезон выбор овощей на рынках разнообразнее, чем в супермаркетах.

На что обращать внимание при выборе овощей

При выборе овощей нужно обращать внимание на их запах, цвет, форму и вес.

Если все овощи глянцевые и один в один, то в любом случае они обрабатывались химикатами. Когда овощи более небрежные и разной формы, это говорит о том, что они по минимуму опрыскивались химическими добавками.

В любом случае, все используют удобрение, кто-то минеральное, а кто-то химию для ускорения роста.

Внимание нужно обращать и на запах овощей, если его нет, это должно насторожить.

Щупать плоды нужно аккуратно, чтобы не повредить их. Они не должны быть слишком мягкими.

Чтобы узнать водяной овощ или нет, лучше попросить продавца отрезать кусочек, но не все соглашаются на это, да и в супермаркетах вы этого не сделаете. В таком случае можно обратить внимание на вес. Бывает такое, что огурцы замачивают в воде, чтобы они впитали ее в себя, это придает им большего объема и веса.

Как выбирать овощи

Огурцы. Колючие огурцы, которые бывают только летом, говорят о том, что они домашние. Лучше выбирать огурцы среднего калибра. Переростки говорят о наличии химических добавок, да и в больших огурцах много семян, они влажные и не хрустят. Плод должен быть плотным.

Помидоры. Форма и цвет плода зависит от сорта, но он в любом случае должен иметь запах томата. Если каждый плод идеален, не имеет никаких повреждений и слишком упругий, это говорит о высокой концентрации нитратов.

Салатный перец. При выборе перца следует обратить внимание на советы, которые применимы к большинству овощей. Также нужно смотреть на хвостик, он должен быть зеленым и не сухим. Окрас перца всегда яркий, а кожица гладкая, без вкраплений или пятен неизвестного происхождения.

Баклажаны. Перезревшие баклажаны содержат в себе много яда – соланина. Поэтому лучше отдавать предпочтение не большому плоду. Подложка должна быть обязательно и только зеленого цвета. Никаких коричневых пятен, мягкости и морщинистости быть не должно.

Многие пугаются, когда слышат о ГМО, думая, что это химия, что-то вредное, но это не всегда так. ГМО – это генная инженерия, гены одного овоща скрестили с другим и получили третий новый вид.

Зелень. Чтобы зелень хорошо хранилась, нужно сразу снимать резиночки, которыми перемотан пучек. Если этого не сделать, то она начнет гнить. Зелень часто портиться из-за того, что хранит в себе много влаги после мытья, но сейчас есть специальные сушилки, которые помогут сделать ее идеально сухой.

Если вы купили подмятую зелень, бросьте ее в ледяную воду на пару минут. Она оживет, начнет похрустывать и держать форму, – лайфхак от Кирилла Жданова.

Как хранить овощи

Лучше всего покупать овощи на пару раз, чтобы они постоянно были свежими. Но если случилось так, что у вас их много, нужно знать, как хранить плоды.

Лично я предпочитаю мыть овощи сразу после покупки, после чего складываю их в специальный ящик в холодильнике, – отметил Кирилл Жданов.

После мытья овощи главное высушить. Важно, чтобы они попадали в холодильник без влаги, иначе начнут подгнивать.

Влага – самая лучшая среда для размножения бактерий.

Для сохранения овощей, зелени и прочих продуктов хорошей вещью является вакууматор. В вакуумной упаковке нет среды для размножения бактерий, поэтому все хранится дольше.

Хорошим вариантом для хранения овощей будет и их заморозка. Конечно, они не сохранят свой первоначальный вид и вкус, но как добавка в блюдо будет отлично.

Помните, что для длительного хранения необходимо покупать овощи только хорошего качества и без повреждений.

Рецепт овощного салата

булгур или кус-кус;

огурец;

помидор;

перец;

зелень – кинза, мята, базилик;

оливковое масло;

соль – по вкусу.

Все овощи нарезать кубиками в полсантиметра (в размер крупы). Зелень должна составлять 50% всего салата. Все ингредиенты перемешать и добавить оливковое масло. Простой, вкусный и сытный салат готов.

Где бы вы ни купили овощи, главное – тщательно их промыть. Помните, что не всегда вкуснее те, которые выглядят красивее.

Если у вас есть проверенное и постоянное место, где вы приобретаете овощи, то вам повезло, а если нет, тогда рекомендуем такое место найти.

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Карина Зуева