Овочі відіграють важливу роль у раціоні кожної людини, але не завжди вони якісні. Факти ICTV разом з шеф-кухарем Кирилом Ждановим розібралися, де купувати овочі, як правильно їх вибирати та на що варто звертати увагу.

Ні для кого не секрет, що овочі часто піддаються різноманітній обробці – пестицидами або нітратами. Це робиться для того, щоб спростити та здешевити їх виробництво. Ці речовини вкрай шкідливі для нашого здоров’я та можуть спровокувати харчове отруєння. Крім того, пестицидам властиво накопичуватися в організмі людини роками, що може привезти до ослаблення імунітету.

Наш експерт Каріна Зуєва разом з шеф-кухарем Кирилом Ждановим вирішили розібратися та розповісти вам, де купувати овочі – на ринку чи в супермаркеті, як правильно їх вибирати та зберігати.

Кирило Жданов – шеф-кухар, який присвятив десять років професії бортпровідника.







Як правильно вибирати овочі: поради від шеф-кухаря – Ситий в7 / 2 фотографии

Працюючи бортпровідником, я завжди бігав на місцеві ринки та брав у рейси сумку-холодильник. Я постійно експериментував з різними продуктами, яких у нашій країні тоді ще не було.

Вже більше шести років Кирило Жданов працює у сфері громадського харчування, де здобуває нові знання та навички.

Останні кілька років Кирило працює в приватній сфері надання сервісу гастрономічних послуг – готує для сімей, на корпоративах, займається доставкою обідів, продуктів та форує раціони.

Я хочу розвіяти міфи про те, що доставка продуктів або наповнення холодильника – це дорого.

Де купувати овочі

І в магазинах, і на ринках нам пропонують практично одне і те саме. Нерідко в супермаркетах ми бачимо овочі як з картинки, але обгортка оманлива. Для більшого збереження овочі обробляють воском, а для високого рівня врожаю використовують різні хімічні добавки та обробки.

Поза сезоном потрібно звертати увагу на країну постачальників. Краще віддавати перевагу найближчим країнам, чим довше транспортування овочів, тим більше в них шкідливих речовин.

Навесні, влітку та восени краще віддавати перевагу ринкам. Є фермерські ринки, ідеально – знайти для себе постійних постачальників. Це стосується не тільки овочів, але і всіх інших продуктів. Є звичайні перекупники, які закуповують овочі на оптових базах та перепродують продукти, а є ті, хто приїжджає та продає своє.

Не рідкістю є і продавці, які обважують. Тому рекомендую перевіряти вагу товару вдома, якщо є така можливість.

З самого дитинства я звик купувати всі продукти на ринку, що роблю донині. У мене є свої точки та люди, яким я довіряю в цьому питанні, – сказав Кирило.

Ціни на ринку і в супермаркеті на деякі продукти збігаються, а на деякі дуже відрізняються, особливо під час сезону.























Як правильно вибирати овочі: поради від шеф-кухаря – Ситий в7 / 6 фотографий

На момент моєї покупки кілограм огірків в АТБ коштував 23 грн 95 коп., у МегаМаркеті – 23 грн 98 коп., на ринку – 23 грн, помідори в АТБ від 35 грн 90 коп. до 47 грн 95 коп., у МегаМаркеті від 33 грн 20 коп. до 96 грн 42 коп., на ринку – 25-40 грн, салатний перець в АТБ від 22 грн 95 коп. до 29 грн 69 коп., у МегаМаркеті від 31 грн 98 коп. до 120 грн 98 коп., на ринку – 18-22 грн, баклажани в АТБ – 21 грн 95 коп. (за акцією в поганому стані), у МегаМаркеті від 28 грн 50 коп. до 59 грн 98 коп., на ринку – 22 грн.



















Як правильно вибирати овочі: поради від шеф-кухаря – Ситий в7 / 5 фотографий

В сезон вибір овочів на ринках різноманітніший, ніж в супермаркетах.

На що звертати увагу, вибираючи овочі

Вибираючи овочі, потрібно звертати увагу на запах, колір, форму та вагу. У цій справі важлива ваша уважність.

Якщо всі овочі глянцеві та один в один, то в будь-якому випадку вони оброблялися хімікатами. Коли овочі більш неохайні та різної форми, це говорить про те, що вони мінімально обприскані хімічними добавками.

У будь-якому випадку, всі використовують добриво, хтось мінеральне, а хтось хімію для прискорення росту.

Увагу потрібно звертати і на запах овочів, якщо його немає, це повинно насторожити.

Мацати плоди потрібно акуратно, щоб не пошкодити їх. Вони не повинні бути занадто м’якими.

Щоб дізнатися, водяний овоч чи ні, краще попросити продавця відрізати шматок, але не всі погоджуються на це, та й в супермаркетах ви цього не зробите. В такому випадку можна звернути увагу на вагу. Буває таке, що огірки замочують у воді, для того, щоб вони ввібрали її в себе, це додає їм більшої ваги та об’єму.

Як вибирати овочі

Огірки. Колючі огірки говорять про те, що вони домашні та бувають тільки влітку. Краще вибирати огірки середнього калібру. Переростки говорять про елементи хімічних добавок, та й у великих огірках багато кісточок, вони вологі і не хрумтять. Плід повинен бути щільним.

Помідори. У виборі помідорів все залежить від сорту, але запах томата повинен бути у кожного. Якщо кожен плід ідеальний, не має ніяких пошкоджень та занадто пружний, це говорить про високу концентрацію нітратів. Краще вибирати більш недбалі, але домашні плоди.

Салатний перець. Вибираючи перець, варто звернути увагу на поради, які стосуються більшості овочів. Також потрібно дивитися на хвостик, він повинен бути зеленим і не сухим. Забарвлення перцю завжди яскраве, а шкірка гладка, без вкраплень або плям невідомого походження.

Баклажани. Перезрілі баклажани містять в собі багато отрути – соланіну. Краще віддавати перевагу не великому плоду. Підкладка повинна бути обов’язково і тільки зеленого кольору. Ніяких коричневих плям, м’якості та морщинистості бути не повинно.

Багато хто лякається, коли чує про ГМО, думаючи, що це хімія, щось шкідливе, але це не завжди так. ГМО – це генна інженерія, гени одного овоча схрестили з іншим та отримали третій новий вид.

Зелень. Щоб зелень добре зберігалася, потрібно відразу знімати резинки, якими перемотаний пучок. Якщо цього не зробити, то вона почне гнити. Зелень часто псується через те, що зберігає в собі багато вологи після миття, але зараз є спеціальні сушарки, які допоможуть зробити її ідеально сухою.

Якщо ви купили підім’яту зелень, покладіть її в крижану воду на декілька хвилин. Вона оживе, почне похрускувати та тримати форму, – лайфхак від Кирила Жданова.

Як зберігати овочі

Найкраще купувати овочі на декілька разів, щоб вони постійно були свіжими. Але, якщо трапилося так, що у вас їх багато, то потрібно знати, як зберегти плоди.

Особисто я мию овочі відразу після покупки, а потім складаю їх у спеціальний ящик у холодильнику, – зазначив Кирило Жданов.

Після миття овочі головне висушити. Важливо, щоб вони потрапляли до холодильника без вологи, інакше почнуть підгнивати.

Волога – найкраще середовище для розмноження бактерій.

Для збереження овочів, зелені та інших продуктів, хорошою річчю є вакууматор. У вакуумній упаковці немає середовища для розмноження бактерій, до того ж все зберігається довше.

Хорошим варіантом для збереження овочів буде і їх заморозка. Звичайно, вони не збережуть свій первинний вигляд та смак, але як добавка до страви будуть відмінними.

Пам’ятайте, що для тривалого зберігання необхідно купувати овочі лише хорошої якості та без пошкоджень.

Рецепт овочевого салату

булгур або кус-кус;

огірок;

помідор;

перець;

зелень – кінза, м’ята, базилік;

оливкова олія;

сіль за смаком.

Всі овочі нарізати кубиками в півсантиметра (в розмір крупи). Зелень повинна складати 50% всього салату. Всі інгредієнти перемішати та додати оливкове масло. Простий, смачний та ситний салат готовий.

Де б ви не купили овочі, головне – ретельно їх промити. Пам’ятайте, що не завжди смачніше ті, які виглядають красивіше.

Якщо у вас є перевірене та постійне місце, де ви купуєте овочі, то вам пощастило, а якщо немає, тоді рекомендуємо таке місце знайти.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва