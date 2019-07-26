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Факты / Украина

Снос хрущевок в Украине: куда переселят жильцов

Жителей устаревших домов будут переселять в дома в тех же районах.

Снос хрущевок в Украине: куда переселят жильцов

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявил, что жильцов устаревших хрущевок будут переселяять в дома в том же административном районе.

По его словам, сначала будет строиться пусковой дом, куда переселяются жители из 2-3 старых домов, и только после этого устаревшее жилье сносится и на его месте строится новое.

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Он подчеркнул важность того, чтобы люди оставались жить в своих районах и продолжали пользоваться теми же школами и больницами.

Парцхаладзе отметил, что все эти требования предусмотрены новым законопроектом Минрегиона о реконструкции устаревшего жилищного фонда Украины.

Напомним, в 2017 году власти Киева сообщили о намерении снести от 3 тыс. старых домов, среди которых 90% — хрущевки. Реконструкцию жилого фонда хотят провести к 2025 году и начнут с Лесного массива Деснянского района.

Источник: Минрегион

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