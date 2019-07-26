Жителів застарілих будинків переселятимуть в будинки, які знаходитимуться в тих самих районах.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе заявив, що мешканців застарілих хрущовок переселятимуть в будинки у тих самих адміністративному районі.

За його словами, спочатку будуватиметься пусковий будинок, куди переселяються жителі з 2-3 старих будинків, і тільки після цього застаріле житло зноситься і на його місці будується нове.

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Він підкреслив важливість того, щоб люди залишалися жити в своїх районах і продовжували користуватися тими самими школами і лікарнями.

Парцхаладзе зазначив, що всі ці вимоги передбачені новим законопроектом Мінрегіону про реконструкцію застарілого житлового фонду України.

Нагадаємо, у 2017 році влада Києва повідомила про намір знести від 3 тис. старих будинків, серед яких 90% — хрущовки. Реконструкцію житлового фонду хочуть провести до 2025 року і почнуть з Лісового масиву Деснянського району.