День крещения Киевской Руси православные украинцы отмечают 28 июля – в день памяти князя Владимира. На крестный ход в Киев съезжаются паломники со всех регионов. В этом году ожидается участие около 30 тыс. человек.

День крещения Руси-Украины стал государственным праздником в 2008 году, когда третий президент Виктор Ющенко подписал указ его праздновании. Факты ICTV предлагают вспомнить о выдающемся событии в истории Украины.

Роль князя Владимира в крещении Руси

28 июля считается днем ​​смерти Владимира (980-1015), а само крещение наиболее вероятно состоялось 14 августа (по новому стилю) 988 года. Этот процесс был длительным, ведь князю для объединения земель и усиления власти необходимо было изменение религии.

Согласно Повести временных лет, Владимир еще до крещения прошел испытания верой. Волжские болгары предлагали ему принять ислам, гонцы из Рима – католичество, а хазарские евреи – иудаизм.

Однако князь Владимир выбрал православие. Решающим было путешествие в Константинополь. К тому же его бабушка – княгиня Ольга – была православной христианкой. Ее окрестили в столице Византии еще в 955 году.

1030-летие Крещения Киевской Руси. Примете ли участие в Крестном ходе и Молитве за Украину? Просто помолюсь дома

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Крещение князя Владимира состоялось в Херсонесе. Здесь он построил церковь в честь святого Василия, имя которого он получил при крещении. Вернувшись в Киев, князь крестил своих сыновей и подданных, а также разогнал своих языческих жен.

По его приказу были уничтожены алтари и статуи древних богов. Массовое крещение населения произошло в Днепре.

Если крещение киевлян прошло более-менее без насилия, то в других княжествах воеводы крестили людей мечом и огнем.

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После крещения на Руси начали строить христианские храмы. А на древнем капище была построена церковь святого Василия, а позже – Десятинная церковь.

Что было до Владимира

Крещение Руси князем Владимиром было лишь продолжением длительного процесса христианизации украинских земель. Различные источники указывают на то, что христианство появилось здесь задолго до крещения Владимира – еще в I веке, когда в Киеве находился апостол Андрей Первозванный.

Есть также данные о первых христианах-мучениках в Крыму, в частности, о гибели одного из первых Римских архиереев Папы Климента І.

Более того, в летописях говорится о крещении князя Аскольда в 860 году во время похода на Константинополь, который якобы даже пытался крестить киевлян, но в 882 году его убили.

Однако христианские общины в Киеве остались, о чем свидетельствует договор Руси с Константинополем, заключенный при князе Игоре в 941 году.

Новый подъем христианства на Руси начался при святой княгине Ольге, которая признана также равноапостольной.

Программа мероприятий ко Дню крещения Руси

На центральных улицах столицы в честь праздника пройдут молебни и крестные ходы.

28 июля свой первый крестный ход проведет Православная церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Он начнется с молебна в 8.30 в Софии Киевской и пройдет к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

Также на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезут мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господнего.

Они будут находиться 28 июля в Святой Софии во время торжественной божественной литургии, после которой их возьмут с собой в крестный ход.

29 июля мощи снова будут на территории Михайловского Златоверхого монастыря. В его кафедральном соборе до 18.00 все желающие смогут поклониться и помолиться у святыни.

Украинская православная церковь Московского патриархата также проведет свой крестный ход. 27 июля в 13.00 на Владимирской горке состоится торжественный молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

После завершения молебна состоится крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

28 июля в 9:00 состоится торжественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую проведет предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

Напомним, ранее митрополит Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ.