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Факты / Украина / Общество

Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ

Православная церковь Украины готова к реформам, чтобы лучше отвечать на вызовы времени, а молодые люди чувствовали себя уютно в храмах.

Епіфаній

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что реформы коснутся социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов.

По его словам, церковь готова находить ответы на запросы молодежи.

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– При этом, вероучение является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени… Главная реформа – внутренняя, которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божьему, – пояснил митрополит.

К слову, Епифаний издал указ, которым признал недействительными распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП.

Источник: Митрополит Епіфаній

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