Вашингтон пост посвятил статью президенту Украины Владимиру Зеленскому и перезагрузке парламента после выборов 21 июля.

Украина получила чрезвычайный шанс изменить ситуацию – статья с таким названием под авторством редакционного совета вышла в почтенном издании The Washington Post.

– Украинская политическая элита неоднократно теряла шанс стабилизировать страну и обеспечить независимость от России, – пишет издание.

21 июля избиратели заменили более 60 процентов состава парламента, отправив на обочину партии, которые управляли страной в прошлом, а партия президента-новичка Владимира Зеленского впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство в парламенте, пишут авторы статьи.

Вашингтон пост указывает на позитивные сигналы, которые уже прислал президент Зеленский: он уже попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, позволить преследования официальных лиц за взяточничество и одобрить назначение нового генерального прокурора.

Ukraine has an extraordinary chance to turn things around, the Editorial Board writes. https://t.co/s0pgZy3LqB — Washington Post Opinions (@PostOpinions) July 27, 2019

– Господин Зеленский может продемонстрировать, что его правительство будет отличаться от предыдущих путем назначения новых прокуроров, продвижением судебной реформы, поддержкой антикоррупционного суда и очисткой таможни, – говорится в статье.

Вместе с тем, указывают авторы статьи, президенту Зеленскому стоит дистанцироваться от олигарха Игоря Коломойского.

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– Появившаяся победа господина Зеленского отделила Украины от других стран Восточной Европы, там, где демократия или не существует, или находится под угрозой. Если он будет успешным, он может превратить политический климат в регионе и нанести потенциально сокрушительный удар авторитарной модели власти Путина и его имперским амбициям, – говорится в статье.

– Соединенные Штаты, которые при администрации Трампа поддерживают суверенитет Украины, должны сделать все, чтобы помочь ей. Но именно президент Зеленский и новая политическая элита, которую он создал, должны показать, что Украина может быть успешной, – пишет влиятельная американская газета.

Ранее Факты ICTV писали, что США уже ведут подготовку ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.