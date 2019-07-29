Вашингтон пост присвятив статтю президенту України Володимиру Зеленському та перезавантаженню парламенту після виборів 21 липня.

Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію – стаття з такою назвою під авторством редакційної ради вийшла у поважному виданні The Washington Post.

– Українська політична еліта неодноразово втрачала шанс стабілізувати країну та забезпечити незалежність від Росії, – пише видання.

21 липня виборці замінили понад 60 відсотків складу парламенту, відправивши на маргінес партії, які управляли країною у минулому, а партія президента-новачка Володимира Зеленського уперше за всю історію незалежної України отримала абсолютну більшість у парламенті, пишуть автори статті.

Вашингтон пост вказує на позитивні сигнали, які вже надіслав президент Зеленський: він вже попросив парламент скасувати депутатську недоторканність, дозволити переслідування офіційних осіб за хабарництво та схвалити призначення нового генерального прокурора.

Ukraine has an extraordinary chance to turn things around, the Editorial Board writes. https://t.co/s0pgZy3LqB — Washington Post Opinions (@PostOpinions) July 27, 2019

– Пан Зеленський може продемонструвати, що його уряд буде відмінним від попередніх шляхом призначення нових прокурорів, просування судової реформи, підтримки антикорупційного суду та очищення митниці, – мовиться у статті.

Разом з тим, вказують автори статті, президентові Зеленському варто дистанціюватися від олігарха Ігоря Коломойського.

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– Розгромна перемога пана Зеленського відокремила Україну від інших країн Східної Європи, там, де демократія або не існує, або перебуває під загрозою. Якщо він буде успішним, він може перетворити політичний клімат у регіоні і завдати потенційно нищівного удару авторитарній моделі влади Путіна та його імперським амбіціям, – мовиться в статті.

– Сполучені Штати, які за адміністрації Трампа підтримують суверенітет України, повинні зробити все, аби допомогти їй. Але саме президент Зеленський та нова політична еліта, яку він створив, повинні показати, що Україна може бути успішною, – пише впливова американська газета.

Раніше Факти ICTV писали, що США вже ведуть підготовку до зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.