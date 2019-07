Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію – стаття з такою назвою під авторством редакційної ради вийшла у поважному виданні The Washington Post.

– Українська політична еліта неодноразово втрачала шанс стабілізувати країну та забезпечити незалежність від Росії, – пише видання.

21 липня виборці замінили понад 60 відсотків складу парламенту, відправивши на маргінес партії, які управляли країною у минулому, а партія президента-новачка Володимира Зеленського уперше за всю історію незалежної України отримала абсолютну більшість у парламенті, пишуть автори статті.

Вашингтон пост вказує на позитивні сигнали, які вже надіслав президент Зеленський: він вже попросив парламент скасувати депутатську недоторканність, дозволити переслідування офіційних осіб за хабарництво та схвалити призначення нового генерального прокурора.

Ukraine has an extraordinary chance to turn things around, the Editorial Board writes. https://t.co/s0pgZy3LqB

— Washington Post Opinions (@PostOpinions) July 27, 2019