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Факты / Украина

Волкер: Подготовка ко встрече Зеленского и Трампа уже идет

Соединенные штаты уже ведут подготовку ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Волкер: Подготовка ко встрече Зеленского и Трампа уже идет

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты работают над подготовкой встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

Сейчас согласовывают графики двух лидеров государств.

По словам спецпредставителя США, эту встречу хотят сделать как можно более продуктивной.

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– Посол Тейлор в тесном контакте работает с командой президента Зеленского, чтобы разработать такую повестку дня. Мы не знаем какая именно дата сможет сработать для графиков обоих президентов, – сказал Волкер.

Он добавил, что точную дату встречи Зеленского и Трампа могут огласить очень скоро.

К слову, посол США в ЕС Гордон Сондланд рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп быстро нашли общий язык.

Источник: РБК-Украина

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