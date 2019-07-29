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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленского просят проконтролировать расчеты с производителями зеленой электроэнергии

Иностранные инвесторы просят Владимира Зеленского взять под личный контроль ситуацию с расчетами с производителями электроэнергии из альтернативных источников и предупреждают о возможном кризисе в отрасли возобновляемой энергетики в случае несвоевременного реагирования со стороны властей Украины.

Зеленского просят проконтролировать расчеты с производителями зеленой электроэнергии

В обращении председателя совета Европейско-украинского энергетического агентства Матса Лундина к президенту Украины отмечается, что из-за решения Окружного админсуда Киева госпредприятие не в состоянии обеспечивать уплату гарантированному покупателю компенсации между зеленым тарифом и ценой продажи электроэнергии.

– Такое положение вещей дестабилизирует ситуацию в части расчетов, так как приводит к нарушению прав действующих производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым Украина на уровне закона предоставила гарантии выкупа и оплаты по зеленому тарифу всего объема производимой электроэнергии.

Несвоевременное реагирование на ситуацию, которая сложилась, приведет к кризису в энергетическом секторе, – предупреждает автор обращения.

Он также обращает внимание, что промедление с реакцией на ситуацию со стороны украинской власти грозит прекращением финансирования энергопроектов международными кредитными учреждениями и остановкой реализации уже начатых проектов.

– На сегодня завершается внедрение соглашений о финансировании с украинскими и международными кредитными учреждениями, включая Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Корпорацию зарубежных частных инвестиций правительства США (OPIC), для строительства электростанций, работающих на ВИЭ, установленной мощностью более 500 МВт и стоимостью в несколько сотен миллионов евро.

Реально существует риск, что без быстрых и убедительных сигналов со стороны Офиса президента, нового правительства и нового парламента такие кредитные учреждения прекратят финансирование – тем самым угрожая не только долгосрочному развитию всего энергетического сектора в Украине, но и конкретным проектам, которые уже реализуются, – отмечается в обращении.

По мнению автора обращения, нынешняя ситуация существенно усложняет способность многих производителей зеленой энергии выполнить свои обязательства перед украинскими и международными кредитными учреждениями, ухудшит доверие к Украине и станет отрицательным сигналам иностранным инвесторам.

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– Любые препятствия, связанные с выплатой кредитов из-за невыполнения государством своих обязательств пришлют очень негативный сигнал для инвестиционного климата.

Они поставят под угрозу инвестиции, необходимые для реализации энергетической стратегии Украины до 2035 года, синхронизации с ENTSO-E и укрепления взаимосвязей с европейской энергетической системой, развития рынка балансирующих и вспомогательных услуг, а также создадут угрозу выполнению реформ, предусмотренных 3-м энергетическим пакетом ЕС, который является частью обязательств Соглашения об ассоциации, – отмечается в обращении.

Напомним, советник министра энергетики Украины, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех рассказал о трех инструментах для снижения тарифа Укрэнерго.

Источник: Українські новини

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