Іноземні інвестори просять Володимира Зеленського взяти під особистий контроль ситуацію з розрахунками з виробниками електроенергії з альтернативних джерел та попереджають про можливу кризу в галузі відновлюваної енергетики в разі невчасного реагування з боку влади України.

В зверненні голови ради Європейсько-українського енергетичного агентства Матса Лундіна до президента України зазначається, що через рішення Окружного адмінсуду міста Києва держпідприємство не в змозі сплачувати гарантованому покупцю компенсацію між зеленим тарифом та ціною продажу електроенергії.

– Такий стан речей дестабілізує ситуацію в частині розрахунків, оскільки призводить до порушення прав чинних виробників електричної енергії з альтернативних джерел, котрим Україна на рівні закону надала гарантії викупу та оплати за зеленим тарифом всього обсягу виробленої електричної енергії. Невчасне реагування на ситуацію, що склалась, призведе до кризи в енергетичному секторі, – попереджає автор звернення.

Він також звертає увагу, що зволікання з реакцією на ситуацію з боку української влади загрожує припиненням фінансування енергопроектів міжнародними кредитними установами та зупинкою реалізації вже розпочатих проектів.

– На сьогодні завершується впровадження угод про фінансування з українськими та міжнародними кредитними установами, зокрема Європейським банком реконструкцією та розвитку (EBRD) та Корпорацією закордонних приватних інвестицій уряду США (OPIC), для будівництва електростанцій, що працюють на ВДЕ, встановленою потужністю більше ніж 500 МВт та вартістю в кілька сотень мільйонів євро. Реальним є ризик, що без швидких та переконливих сигналів з боку Офісу Президента, нового уряду та нового парламенту такі кредитні установи припинять фінансування – тим самим загрожуючи не лише довгостроковому розвитку всього енергетичного сектору в Україні, а й конкретним проектам, які вже реалізуються, – наголошується у зверненні.

На думку автора, нинішня ситуація суттєво ускладнює здатність багатьох виробників зеленої енергії виконати свої зобов’язання перед українськими та міжнародними кредитними установами, що погіршить довіру до України та стане негативним сигналом для іноземних інвесторів.

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– Будь-які перешкоди, пов’язані з виплатою кредитів через невиконання державою своїх зобов’язань, надішлють дуже негативний сигнал для інвестиційного клімату. Вони поставлять під загрозу інвестиції, необхідні для реалізації енергетичної стратегії України до 2035 року, синхронізації з ENTSO-E та зміцнення взаємозв’язків з європейською енергетичною системою, розвитку ринку балансувальних та допоміжних послуг, а також загрожуватимуть виконанню реформ, передбачених 3-м Енергетичним Пакетом ЄС, який є частиною зобов’язань Угоди про асоціацію, – зазначається в зверненні.

Нагадаємо, радник міністра енергетики України, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех розповів про три інструменти для зниження тарифу Укренерго.