Глава Объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков обратился к премьер-министру Украины с просьбой снизить тарифы Укрэнерго для промышленности.

Потенциал снижения цены электроэнергии для промышленности состоит в снижении тарифа НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии и в предоставлении возможности промпредприятиям доступа к аукционам по продаже электроэнергии НАЭК Энергоатом.

Об этом заявил глава Объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону и министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику по итогам круглого стола Запуск оптового рынка электроэнергии: первые результаты и вызовы.

Каленков от лица металлургов Украины еще раз подтвердил поддержку реформы рынка электроэнергии, однако обратил внимание на ряд вопросов, которые являются критическими для предприятий отрасли, так как это связано с формированием конечной цены на электроэнергию для предприятий металлургической отрасли Украины.

– Нас беспокоит тот факт, что несмотря на то, что цена на производство электроэнергии, которая формируется на рынке на сутки вперед, не выросла, конечный тариф для предприятий отрасли увеличился выше ожидаемого ими уровня, – написано в письме.

Основными причинами Каленков назвал существенный рост тарифа на передачу Укрэнерго и отсутствие доступа к аукционам по продаже электроэнергии Энергоатома.

– В текущих условиях глобального снижения цен на металлопродукцию и постоянного роста конкуренции на целевых рынках сбыта значительный рост конечной стоимости электроэнергии может негативно повлиять на экономику предприятий металлургической отрасли Украины и создать риски по сокращению экспорта металлопродукции, – сказано в обращении.

Поэтому Каленков предложил в срочном порядке организовать встречу с участием всех вовлеченных сторон (профильного министерства, регулятора, генерации, потребителей) для выработки механизмов по снижению тарифа Укрэнерго для промышленности.

– Это может быть реализовано либо посредством актуализации объемов производства ВИЭ, дотирование которых в текущей модели рынка предусмотрено промышленностью, либо же переложить всю компоненту на Гарантированного покупателя. В случае актуализации объемов размер тарифа можно снизить на 26% или до 230 грн/МВт-ч (установленный с 01.08.2019 уровень – 312 грн\МВт-ч), в случае возложения обязанностей на Гарантированного покупателя потенциал снижения тарифа достигает 66%, – говорится в письме.

Второй способ урегулировать ситуацию – обеспечить реализацию Энергоатомом электроэнергии для промышленности.

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– В текущем формате 90% генерации Энергоатом должен реализовать для целей населения и сетей, 10% – на рынок на сутки вперед, то есть промышленности с ее ровным потреблением (базовая нагрузка составляет до 85% от общего профиля) не остается доступа к более конкурентной атомной энергетике. При этом 27.06 объем реализации электроэнергии Энергоатомом населению на июль 2019 года составил 4,1 ТВт-ч, в то время как потребление населения в более жаркий июль 2018 года составило всего 2,6 ТВт-ч. Поэтому необходимо определять цифру реализации населению на основании прогнозного плана потребления, а остальной объем обеспечить к реализации на спецаукционах для промышленности, – сказано в обращении.

По мнению представителей металлургической отрасли, реализация указанных шагов позволит обеспечить рост стоимости электроэнергии для промышленности на допустимом уровне, не превышающем 10%, и таким образом обеспечит непрерывную работу всей промышленности страны.

Напомним, советник министра энергетики Украины, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех рассказал о трех инструментах для снижения тарифа Укрэнерго.

Источник: uaprom.info