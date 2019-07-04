Советник министра энергетики Украины, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех рассказал о трех инструментах для снижения тарифа Укрэнерго.

На сегодня есть реальные механизмы для снижения тарифа Укрэнерго. Это в свою очередь позволит снизить тарифы для конечных потребителей. Об этом в комментарии заявил советник министра энергетики Украины, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

По словам эксперта, сейчас есть три реальных инструмента для снижения тарифа.

– Первым источником (снижения, -Ред.) может быть закупка потерь. Потому что это составляющая тарифа Укрэнерго на передачу, она рассчитывалась из закупочной цены потерь в 1,62 гривны. При этом Укрэнерго может покупать потери по цене 57 копеек на специальном аукционе, где продается электроэнергия Энергоатома и Укргидроэнерго. Это приведет к снижению на 3,5-3,7 копейки. А вторым источником может быть корректировка баланса. В баланс заложены завышенные объемы выработки электроэнергии зелеными. И для этого, если следовать по тарифу, нужны и большие объемы средств для выплаты фиксированных тарифов для зеленых. Техника и процедура пересмотра баланса существует. Это (снижение доли ВИЭ в энергобалансе, – Ред.) даст возможность изменить тариф Укрэнерго. Еще существует вопрос операционной деятельности. Ее тоже можно и нужно оптимизировать. Это касается и погашения кредитов. Источником погашения кредитов должен быть тариф. Но эти обязательства тоже можно реструктуризировать, – заявил Чех.

7 июня НКРЕКУ утвердила тарифы Укрэнерго на второе полугодие 2019 года, которые учитывают старт нового рынка электроэнергии и обеспечивают покрытие дополнительных расходов. В отличие от ранее действующего единого тарифа компании, Укрэнерго в новом рынке получил два тарифа: на передачу электроэнергии – 34,74 коп/кВтч и на диспетчерское управление – 0,89 коп/кВтч.

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Ранее пресс-служба Укрэнерго сообщала, что 1 июля Окружной административный суд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Укрэнерго и ГП Гарантированный покупатель подали апелляции на судебное решение о приостановлении тарифов Укрэнерго на второе полугодие 2019 года.

Напомним, по данным американского делового журнала Forbes, запуск рынка электроэнергии в Украине позволит привлечь инвестиции в сектор и увеличить экспорт энергоносителей в ЕС.