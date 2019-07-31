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Факты / Украина

Обмен Сущенко: Фейгин говорит, что появилась надежда

Появилась перспектива обмена украинского политзаключенного Романа Сущенко. Такую надежду выразил его адвокат Марк Фейгин, который накануне посетил подзащитного.

Роман Сущенко

Ряд недавних событий вселяет определенный оптимизм относительно возможного обмена журналиста Романа Сущенко.

– Накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть, – считает его адвокат Марк Фейгин.

По его словам, Сущенко находится сам в камере, административная комиссия продолжит его пребывание в безопасном месте с 5 августа на три месяца.

Напомним, 12 сентября 2018 года Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор о 12 годах заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”.

Фото: Постійне представництво України при ООН

Источник: Укринформ

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