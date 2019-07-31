Появилась перспектива обмена украинского политзаключенного Романа Сущенко. Такую надежду выразил его адвокат Марк Фейгин, который накануне посетил подзащитного.

Ряд недавних событий вселяет определенный оптимизм относительно возможного обмена журналиста Романа Сущенко.

– Накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть, – считает его адвокат Марк Фейгин.

По его словам, Сущенко находится сам в камере, административная комиссия продолжит его пребывание в безопасном месте с 5 августа на три месяца.

Напомним, 12 сентября 2018 года Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор о 12 годах заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”.

Фото: Постійне представництво України при ООН