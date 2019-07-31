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Факти / Україна

Обмін Сущенка: Фейгін каже, що з’явилася надія

З’явилася перспектива обміну українського політв’язня Романа Сущенка. Таку надію висловив його адвокат Марк Фейгін, який напередодні відвідав підзахисного.

Роман Сущенко

Низка недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо можливого обміну журналіста Романа Сущенка.

– Напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається переданя  Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно – обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є, – вважає його адвокат Марк Фейгін.

За його словами, Сущенко перебуває сам у камері, адміністративна комісія має продовжити його перебування в безпечному місці з 5 серпня на три місяці.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію на вирок щодо 12 років ув’язнення українському журналісту Роману Сущенку, якого звинувачують в “шпигунстві”.

Фото: Постійне представництво України при ООН

Джерело: Укрінформ

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