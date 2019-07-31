З’явилася перспектива обміну українського політв’язня Романа Сущенка. Таку надію висловив його адвокат Марк Фейгін, який напередодні відвідав підзахисного.

Низка недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо можливого обміну журналіста Романа Сущенка.

– Напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається переданя Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно – обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є, – вважає його адвокат Марк Фейгін.

За його словами, Сущенко перебуває сам у камері, адміністративна комісія має продовжити його перебування в безпечному місці з 5 серпня на три місяці.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію на вирок щодо 12 років ув’язнення українському журналісту Роману Сущенку, якого звинувачують в “шпигунстві”.

Фото: Постійне представництво України при ООН